Çocuklara 23 Nisan armağanı
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için 'Sinbad ve Adalar Prensesi' oyununu Kayseri'ye getirdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara Bilim Merkezi'nde atölyeler açan, Bilim Merkezi, müzeler ve Hayvanat Bahçesi'nden ücretsiz yararlanma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra bir armağan daha verdi. Büyükşehir Belediyesi, 'Sinbad ve Adalar Prensesi' oyununu Kayseri'ye getirdi.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, birbirinden güzel oyunlar Kayseri'ye gelmeye devam ediyor. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Sinbad ve Adalar Prensesi' oyunu sahnelendi.
Murat Altınok'un yazıp yönettiği oyunu Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları sahneledi.
(SK)
24.04.2017 11:03:01 TSI
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