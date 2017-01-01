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Büyükşehir Belediyesinden ihale



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan doğu-batı aksının en önemli yollarından biri haline gelen Bekir Yıldız Bulvarı'nın üçüncü etap çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da bulvar üzerindeki sanat yapılarına devam ediyor. Bekir Yıldız Bulvarı üzerine köprü yapılması ve mevcut menfezlerin uzatılması işi ihale edildi.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık maliyeti 1 milyon 892 bin TL olan Bekir Yıldız Bulvarı Zafer Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı arasında köprü yapılması ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki mevcut menfezlerin uzatılması işi için ihale yaptı. İhaleye dokuz firma katılarak teklif verdi.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Kılıç İnşaat: 1 milyon 443 bin TL

Akra İnşaat-Ramazan Akkoyun: 1 milyon 447 bin TL

İpek Mühendislik: 1 milyon 495 bin TL

Kamil Mert Sungur: 1 milyon 496 bin TL

Başaran İnşaat: 1 milyon 499 bin TL

Mustafa Cingöz: 1 milyon 589 bin TL

Sema Karataş: 1 milyon 618 bin TL

Göker Gözütok: 1 milyon 637 bin TL

Çelikler İnşaat-Öz Kahraman: 1 milyon 797 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

(SK)



24.04.2017 11:04:07 TSI

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