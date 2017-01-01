24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl'de konut satışları patladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:56
Bingöl'de konut satışları patladı

Servan Alacabey
DİYARBAKIR (İHA) - Bingöl'de bu yılın mart ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 158 oranında artarak 281'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Bingöl'de konut satışları bu yılın mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 158 oranında artarak 281'e yükseldi. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 62'sini ilk satışlar, yüzde 38'ini ikinci el konut satışları oluşturdu. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 14'ünü ise ipotekli konut satışları oluşturdu. Türkiye'de ipotekli satışların oranı ise yüzde 39 oldu.
Bingöl'de konut satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 104 oranında artarak 788'e yükseldi. Satışı yapılan konutların yüzde 66'sını ilk satışlar, 34'ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Bu dönemde yapılan konut satışlarının sadece yüzde 17'sini ipotekli satışlar oluşturdu.
(SA-MP-Y)

24.04.2017 11:04:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çüngüş'ten bir başarı öyküsü
YEREL

ÇÜNGÜŞ'TEN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
SİDER Başkanı Şükran Yılmaz:
YEREL

SİDER BAŞKANI ŞÜKRAN YILMAZ:
Spor Toto 3. Lig
YEREL

SPOR TOTO 3. LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler
SAĞLIK

KURAN'DA ADI GEÇEN VÜCUT DOSTU BESİNLER!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!