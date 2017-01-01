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Boyundan büyük balık yakaladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:57
Boyundan büyük balık yakaladı
Boyundan büyük balık yakaladı

(Fotoğraflı)

Bülent İba
AĞRI (İHA) - Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Aras Nehri'nde vatandaşlarca yakalanan balığın büyüklüğü görenleri şaşırttı.
Doğubayazıt'tan Aralık'a giden İrfan Aras ve arkadaşları bekledikleri büyük balığı yakalamak için bir gece boyunca Aras Nehri kenarına çadır kurarak bekledi.Gündüzleri kimselere görünmeyen ve insanlardan kaçan dev balık gece boyunca verilen büyük uğraşın ardından yakalandı.Yakalanan 100 kg ağırlığındaki büyük balık 1.85 cm boyuyla da insan boyunu geçti. Çelik oltayla çıkartılan yayın balığın boyu görenleri şaşırttı.
(Bİ-AT-Y)

24.04.2017 11:06:15 TSI
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