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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa'da 23 Nisan için büyük buluşma

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59
Muratpaşa'da 23 Nisan için büyük buluşma
Muratpaşa'da 23 Nisan için büyük buluşma

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin 44 kişilik Gençlik Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 77 kişilik Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Korosu'yla biraraya geldi.
Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için aralarında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu Efe'nin de yer aldığı 44 kişilik Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü'nün 77 kişilik korosuyla biraraya geldi ve ortaya muhteşem bir konser çıktı.
Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda, Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal ve kızları Eylül Uysal'la birlikte CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa İlçe Başkanı Ahmet Kumbul'un da ilgiyle takip ettiği konser trompet solo performansla başlayan bir Ray Charles klasiği 'Hit The Road Jack'la başladı.

Türkiye örnek ülke
Ray Charles'la yapılan açılışın ardından Başkan Uysal, 'ulusal egemenlik' kavramının insanlığını uzun yıllar içinde mücadele ederek, kişisel egemenlik kavramının aşarak ulaştığı bir nokta olduğunu söyledi. Milyonlarca insanını birbirini öldürdüğü savaşlar sonunda insanlığın ulus egemenliğine ve kendi kaderini tayin etme noktasına geldiğinin altını çizen Başkan Uysal, "İnsanlığın geldiği bu aşamaya Anadolu'muzda, Ortadoğu ve Müslüman toplumların içinde ilk ve son olarak Atatürk ve aydınlanma önderleriyle bir tek Türkiye ulaşabildi, bir tek Türkiye'de uygulanabildi" diye konuştu.

"Bindiğimiz dalı kesmeyelim"
Bununla birlikte 23 Nisan'ın Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Çocuklara bir bayram armağan etmek, bir geleceği emanet etmek demektir. Aydınlık ışıklı bir geleceği inşa etme konusunda onlara görev yüklemek demektir. Onlara kıymet verdiğimiz demektir. Bu anlamda değeri bilinmesi gereken bayramları önemsizleştirmek bir milletinin bindiği dalı kesmesi demektir. Kendi kaderiyle ilgili kendi aleyhine yapabileceği en kötü şeydir."
Konserin ardından Başkan Uysal, orkestra şefi Furkan Üstündağ, koro şefi Mustafa Kesici ve solist Merve Kılınçay'a teşekkür için çiçek takdim etti.
(SÇ-SÇ-Y)

24.04.2017 11:07:20 TSI
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