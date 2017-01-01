YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Turizm haftası kapanış töreni yapıldı

Turizm haftası kapanış töreni yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Bu yıl 41'incisi düzenlenen Turizm Haftası programının kapanış töreni yapıldı.

Turizm Haftası kapanış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici,daire müdürleri, belediye başkanları ve turizmciler katıldı.

Turizm Haftası'nın kapanış törenine konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, "Turizm haftası boyunca tüm etkinliklerde bizlerin yanında olan ve desteklerini esirgemeyen başta İlimiz Valisi İlhami Aktaş'a, belde belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde vadi temizliği, vadi yürüyüşü, mapping gösterimi, çeşitli seminerlerin yanı sıra engelli öğrencilerimizin bölgemizi gezmelerini sağladık" diye konuştu.

Turizm Haftası kapanış töreni müzik dinletisi ve günün anısına Vali Aktaş tarafından kesilen pastanın ardından sona erdi.

(COŞ-SK)



24.04.2017 11:07:49 TSI

NNNN

