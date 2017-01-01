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Turizm haftası kapanış töreni yapıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59
Turizm haftası kapanış töreni yapıldı
Turizm haftası kapanış töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Bu yıl 41'incisi düzenlenen Turizm Haftası programının kapanış töreni yapıldı.
Turizm Haftası kapanış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici,daire müdürleri, belediye başkanları ve turizmciler katıldı.
Turizm Haftası'nın kapanış törenine konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, "Turizm haftası boyunca tüm etkinliklerde bizlerin yanında olan ve desteklerini esirgemeyen başta İlimiz Valisi İlhami Aktaş'a, belde belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde vadi temizliği, vadi yürüyüşü, mapping gösterimi, çeşitli seminerlerin yanı sıra engelli öğrencilerimizin bölgemizi gezmelerini sağladık" diye konuştu.
Turizm Haftası kapanış töreni müzik dinletisi ve günün anısına Vali Aktaş tarafından kesilen pastanın ardından sona erdi.
(COŞ-SK)

24.04.2017 11:07:49 TSI
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