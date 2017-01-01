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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Hatay'da Mobil PTT aracı hizmete giriyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 10:59
Hatay'da Mobil PTT aracı hizmete giriyor
Hatay'da Mobil PTT aracı hizmete giriyor

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - PTT Hatay Başmüdürü Abdullah Yüksel, "PTT Her Yerde" sloganıyla başlatılan mobil araç uygulaması ile bundan böyle Hatay halkına daha yakın hizmet vereceklerini söyledi.
Yüksel, PTT Mobil aracının teknik donanımı tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, Mobil PTT aracında tüm posta ve bankacılık hizmetlerinin verileceğini söyledi.
Önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu belirten Yüksel, "Özellikle iş yerimizin olmadığı, acil ihtiyaç duyulan mahallelerde, deprem, sel gibi doğal afet durumları ile fuar, açılış, ulusal veya uluslararası gösteri ve toplantılarda, şehir merkezinden uzak sanayi bölgelerinde ve son zamanlarda önemlilik arz etmekte olan mültecilerin en tabi haklarından olan sosyal haklarını yerinde karşılamak adına sınır bölgelerinde, ayrıca iş yerleri açılmasına uygunluk verilen fakat zaruri nedenlerle henüz faaliyete başlanılmayan yerler ile bu bağlamda müşterilerimizin bizim ayağımıza gelmesi düşüncesinden ayrılarak bizim müşterimizin ayağına gitmemiz odaklı tüm hizmetlerimizin verildiği Mobilize PTT aracımız Hatay halkımızın hizmetine sunulacak. Bundan böyle PTT her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edecektir" dedi.
(BGY-Y)

24.04.2017 11:08:09 TSI
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