YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rektör Çomaklı, çocuk hastaların 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı

Rektör Çomaklı, çocuk hastaların 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuk hastaların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çocuk servisindeki bütün hastalarla tek tek ilgilenen Rektör Çomaklı, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek, çocuk bayramlarını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hediye ettiği çocuk bayramını kutlamaktan ve çocukların yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, özellikle hasta çocukları bu anlamlı günde ziyaret etmenin önemine değindi. Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak, tedavi gören çocuklarımızla bir araya geldik. Buradaki çocuklarımızın moral ve motiveye daha çok ihtiyaçları var. Amacımız, çocuk bayramında yanlarında olarak hediye ettiğimiz oyuncaklarla onları bir nebze de olsa mutlu etmek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendirecektir. Biz de elimizden geldiği kadar onların yanında olacağız" dedi.

(AA-AA-Y)



24.04.2017 11:17:12 TSI

NNNN

