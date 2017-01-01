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Kütahyalı ihtiyar delikanlılar



(Fotoğraflı)



KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Motor Fedarasyonu (TMF) tarafından Antalya Kumluca'da düzenlenen Motocross Yarışmaları'nda 65 yaş üstü Veteran Kategorisi'nde Kütahya rüzgarı esti. 81 ilden sporcuların katıldığı yarışmada ilk 3 dereceye Kütahyalı sporcular el koydu.

Yarışmalarda Kütahyalı sporcular Arif Esensoy birinci, İzzet Sezgin ikinci ve Mehmet Özyarım da üçüncü oldu.

Mehmet Özyarım, yaptığı açıklamada "60 yaşında bu spora başladım.Kütahya sevdalısıyım Türkiye'de bir çok yerde Motocross yarışmalarına katılıyorum. 66 yaşındayım. Bu organizasyonda arkadaşlarımla beraber Kütahyamıza 3 madalya birden alarak dönüyoruz.Bu bizim için büyük onurdur. Sporun yaşı olmaz felsefesini tanıtmak asıl amacım" dedi.

(EFE)



24.04.2017 11:19:40 TSI

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