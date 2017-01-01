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Yunusemre Belediyespor BAL'da



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig A grubunu lider tamamlayarak play-off'a kalan Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor'u 4-0 yenerek Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıktı.

Başarılı Bir sezon geçiren Yunusemre Belediyespor, play-off'ların 6. maçında Manisa Sanayispor'la karşılaştı. Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde oynanan maçta gülen taraf 4-0 skorla Yunusemre Belediyespor oldu. Maçta 4 golle fileleri havalandıran takım kaptanı Burak Yıldız takımına galibiyeti getirdi. Mavi Beyazlı ekip son maçı da alarak Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Maç sonrası teknik heyet ve futbolcular başarısını kutlarken; Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan da başarıda emeği geçenleri tebrik etti.

Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyespor olarak başarılı bir sezon geçirdik. Kıran kırana geçen sezonda bir üst lige yükselmek için oynanan Play-Off'larda da bu başarıyı devam ettirdik. Emeğimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta hocamız Tansu Yanık olmak üzere futbolcularımızı ve teknik heyetimizi canı gönülden kutluyorum. Yönetim olarak yeni sezonda transfer ve yeniliklerle takımımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgesel Amatör Lig'de de takımımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gençlerin spora teşvik etmek adına önemli çalışmalara imza atan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, futbolcuları kutladı. Başkan Çerçi, "Yeni spor alanlarının yapılması, malzeme ve nakdi yardımlarla amatör spor kulüplerini destekliyoruz. Bunun yanı sıra okul takımlarımıza da desteklerde bulunuyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak herzaman sporcularımızın yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediyesporumuz başarılı performansıyla bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Futbolcularımızı, teknik ekibi ve yönetimi kutluyorum. BAL da da aynı başarının devam etmesini diliyorum.

(AY-Y)



24.04.2017 11:24:06 TSI

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