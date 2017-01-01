24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gelini at üzerinde dolaştırdılar geleneği yaşattılar

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:16
Gelini at üzerinde dolaştırdılar geleneği yaşattılar
Gelini at üzerinde dolaştırdılar geleneği yaşattılar

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünya evine giren genç çift ilçede unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşattı. Gelin alma merasimini atla yapan damat ve yakınları, gelini at üstünde ilçe sokaklarında dolaştırarak ilgi odağı oldu.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 26 yaşındaki Ali Durukan ve 25 yaşındaki Gülçin Köktürk Durukan üç gün süren bir düğünle dünyaevine girdi. Gelin alma merasimi ise arabaların çıkmasıyla unutulmaya yüz tutan atla gerçekleştirildi. Damat Ali Durukan, gelini atla alarak yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı. Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren damat Durukan, "Hep böyle bir düğünüm olsun diye hayal ettim. Arkadaşımın atını süsledik ve eskiden yapılan düğünlere benzer bir düğün yaptım. Çok mutluyum." dedi.
At üzerinde gelinin dolaştığını gören Sarıgöllüler de cep telefonları ile fotoğraf ve görüntü çekerek nostaljik anları ölümsüzleştirdi.

"Geleneğin yaşatılması güzel"
Geleneğin arabaların yaygınlaşması ile unutulmaya başladığını anlatan Sarıgöl Konak Mahallesi eski Muhtarı 82 yaşındaki Doğan Topdemir, "Eskiden araba yoktu. Gelinler at üzerinde giderlerdi. Hatta, gelinin bindiği atın arkasında ikinci bir at olurdu ki bu atın üzerine gelinin yengesi binerdi. Ben on yaşlarında idim. İyi hatırlıyorum. Ablam da 65-70 yıl önce at üzerinde gelin gitmişti. Şimdi ise arabalar çoğalınca bu gelenekler unutuldu. Gençlerin böyle bir geleneği yaşatmaları çok güzel bir olay. Allah mesut etsin." şeklinde konuştu.
(VS-SC)

24.04.2017 11:25:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yunusemre Belediyespor BAL'da
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR BAL'DA
Manisa'daki depremler
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREMLER
Manisa BBSK play-off biletini kaptı
YEREL

MANİSA BBSK PLAY-OFF BİLETİNİ KAPTI
Salihli Belediyespor play-out biletini kaptı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR PLAY-OUT BİLETİNİ KAPTI
MHP'li Özten güven tazeledi
YEREL

MHP'Lİ ÖZTEN GÜVEN TAZELEDİ
Soma'nın içme suyu tesislerine yakın takip
YEREL

SOMA'NIN İÇME SUYU TESİSLERİNE YAKIN TAKİP
Hacıbaştanlar Mezarlığına yeni su hattı
YEREL

HACIBAŞTANLAR MEZARLIĞINA YENİ SU HATTI
Çiftçilerin mahsüllerine dere temizliği ile koruma
YEREL

ÇİFTÇİLERİN MAHSÜLLERİNE DERE TEMİZLİĞİ İLE KORUMA
Genel Müdür Coşkun'dan ıslah çalışmalarına inceleme
YEREL

GENEL MÜDÜR COŞKUN'DAN ISLAH ÇALIŞMALARINA İNCELEME
Manisa'nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu
YEREL

MANİSA'NIN İLÇELERİNDE 23 NİSAN COŞKUSU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Akhisar Belediyespor'dan 5 gollü galibiyet
YEREL

AKHİSAR BELEDİYESPOR'DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Selendi'ye Nisan ayında kar yağdı
YEREL

SELENDİ'YE NİSAN AYINDA KAR YAĞDI
Baybatur: &quot;Miraç Kandili, dualarının kabul olduğu mübarek bir gecedir&quot;
YEREL

BAYBATUR: "MİRAÇ KANDİLİ, DUALARININ KABUL OLDUĞU MÜBAREK BİR GECEDİR"
Manisa'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

MANİSA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler
SAĞLIK

KURAN'DA ADI GEÇEN VÜCUT DOSTU BESİNLER!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Ebru Şallı bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!