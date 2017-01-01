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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortacalı "Genç Kalem" yazar oldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:20
Ortacalı "Genç Kalem" yazar oldu
Ortacalı "Genç Kalem" yazar oldu

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün genç yetenekleri keşfetmek ve yazmaya teşvik etmek için il genelinde başlattığı Genç Kalemler Projesi öğrencisi Anıl Şahin'in ilk kitabı "Düşlerimdeki Yansımalar" okuyucu ile buluştu.
Ortaca Anadolu Lisesinden geçen yıl mezun olan Şahin'in yazı ve şiirleri Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkıları ile kitaplaştı.
Öğrencinin proje çerçevesinde yazdığı, şiir ve yazıların toplandığı kitap geçen hafta okuyucunun beğenisine sunuldu.
Kitabının yayımlanmasının ardından Ortaca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan'ı ziyaret eden yazar Anıl Şahin, genç bir kalem olarak başladığı serüvende yazarlığa adım atmaktan ve ilk kitabını yayımlamaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Şahin, kitabın satışından elde edilen gelirin bir kısmının öğrencisi olduğu Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Kulübüne destek amaçlı olarak bağışlanacağını da sözlerine ekledi.
Ortaca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ekrem Gürhan ise fikir ve sanat hayatına katkılar yapacağı nice eserler vermesi dileğiyle Şahin'i tebrik ettiğini belirtti.
(CC-MB-Y)

24.04.2017 11:29:05 TSI
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