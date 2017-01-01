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Seydişehir Kitap Günleri sona erdi



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖYKÜDER'in ortaklaşa düzenlediği Seydişehir Kitap Günleri sona erdi.

Açılışı ilçe protokolünün katılımı ile yapılan Seydişehir Kitap Günleri 5 gün boyunca yazar imza günleri ve söyleşileri, tiyatrolar, çocuk atölyeleri, Workshoplar, ödüllü okuma yarışmasılar ve çeşitli oyunlarla devam etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kitapseverlere kapılarını açan Kitap Günlerini 20 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Seydişehir'e gelen ve öğrencilerle buluşan yazarlar Vural Kaya, Ayşegül Sözen Dağ, Atilla Yaramış, Nehir Aydın Gökduman, FatihTuranalp, Musa Mert, Mehmet Kahraman, Özgür Gez, Ayşe Ünüvar, Mahmut Ulu, Mine Sota, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Ercan Harmancı, Ali Saçıkara, söyleşiye katılarak kitaplarını imzaladı.

Fuara yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "5 gün devam eden kitap günlerimizin yoğun ilgi görmesi bizleri memnun etti. 16 yazarımız fuarda yer aldı, kitaplarını imzaladılar, öğrencilerimizle söyleşiler gerçekleştirdiler. Fuarımızda 50 bine yakın bin kitap sergilendi. 10 bini öğrenci olmak üzere 20 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Merkez ve kırsal mahallerimizde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin tamamı kitap günlerine ve yazar söyleşilerine katıldı. Bilinçli ve başarılı bir nesil için kitap okumalıyız. Gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz, Biz de bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ÖYKÜDER'e, fuarımıza katılan tüm yazarlarımıza ve ziyaret eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimize, hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

ÖYKÜDER Başkanı Hikmet Yılmaz, Seydişehir'de düzenledikleri kitap günlerinden memnun kaldıklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar'a teşekkür ettiğini kaydetti.

(AH-Y)



24.04.2017 11:29:36 TSI

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