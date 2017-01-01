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Aydemir'le Öğrencilerin Çanakkale Buluşması



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye Belediyesi ile Tutak Belediyesi'nin Liseli öğrenciler için ortaklaşa düzenlediği Çanakkale Şehitliği gezisine iştirak etti.

GENÇLERİMİZİN MİLLİ DUYARLILIKLARI ARTIYOR

Çanakkale Şehitlerini anma ve 1915 yılında yaşanan vatan savunmasının esaslarını gençliğe gösterme adına Yakutiye ve Tutak Belediyelerinin düzenlediği etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere tarihi gerçeklerin rehberler eşliğinde aktarıldığı bu gözlem ve bilgi yüklenme metodunun çok etkili olduğunu dile getiren yetkililer, "Bu sayede hem gençlerimizin milli meselelere karşı duyarlılıkları artıyor, hem de iç turizm faaliyetlerine dönük yaklaşımlarımızı da sergileyerek bu noktadaki hassasiyetlerin gelişmesine katkı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundular.

AYDEMİR DE ŞEHİTLİKTEYDİ

Çanakkale Şehitlerini ziyarette AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'le de karşılaşan Öğrenciler, Milletvekilinin Çanakkale Şehitlerini ziyaret ediyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Milli duyarlılığı yüksek milletvekillerimizin TBMM'de bizleri temsilinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği "Şehitlerimiz şerefimizdir" sözü bizim için en önemli paroladır. Bu parolayı kendisine kılavuz edilen Milletvekilimiz İbrahim Aydemir'e şükranlarımızı sunuyoruz" dediler.

AYDEMİR, "GENÇLİĞİ ÇANAKKALE'YE DAVET EDİYORUM"

Çanakkale Şehitliğini ziyaret amacıyla Eceabat'a geldiğini söyleyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, "Yakutiye Belediyemiz ile Tutak Belediyesinin bu etkinliğine denk gelmek hüzün yüklü yüreğimize ferahlık verdi. Her iki Belediyemizi de kutluyorum. Keşke, bu tür çalışmaları çok daha geniş sahalara yayıp, gençliğin tamamını Çanakkale Şehitlerimizin bulunduğu bu mübarek sahaya getirebilsek. Bu sayede, gençlerimize milli şuur enjekte etmekle kalınmayıp, bu toprakların vatan kılınmasında yüz binlerce şehidimizin hatıraları da yad edilmiş olur." değerlendirmesinde bulundu.

(ERZ-AT-Y)



24.04.2017 11:33:33 TSI

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