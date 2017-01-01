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23 Nisan Satranç Turnuvası

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:26
23 Nisan Satranç Turnuvası
23 Nisan Satranç Turnuvası
- 7-12 yaş arası kızlar ve genel gruplarının olduğu 12 kategoride gerçekleşen turnuvaya 600 kişi katıldı
- Karalar: "Sporun ve sporcunun yanındayız"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da 7-12 yaş arası 600 çocuğun katılımıyla "23 Nisan Satranç Turnuvası" düzenlendi. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Zeydan Karalar verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Seyhan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen "23 Nisan Satranç Turnuvası" Şakirpaşa Mega Spor Kompleksi'nde yapıldı.
7-12 yaş arası kızlar ve genel gruplarının olduğu 12 kategoride gerçekleşen turnuvaya 600 kişi katıldı.
2 gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere satranç saati ve Nutuk armağan edildi. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Adana'ya model bir spor kompleksi kazandıran Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını, beyin sporu olan satranca da ayrı bir ilgi duyduğunu söyledi. Karalar, "Bu güzel tabloyu görmek beni mutlu etti ne kadar güzel bir iş yaptığımızı anlamış olduk. Biz geldiğimiz günden beri spora ve sporcuya önem veriyor ve gençlerin rahat spor yapabilmeleri için tesisler açıyoruz. Birçok tesis açtık bura biraz farklı bir tesis ve Türkiye'de benzeri yok. Beyin sporu olan satranç benim de ilgi alanım. Bu yaşlarda kitap okumak, satranç oylamak çok önemli" diye konuştu.
Turnuvanın son günündeki kupa törenine Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu'nun yanı sıra CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Seyhan İlçe Başkanı Abeydulllah Kolcu ve satranç il düzenleme kurulu üyeleri de katıldı.
Turnuvada dereceye girenlerin isimleri şu şekilde oluştu:
7 Yaş Genel: 1. Baltu Alkoç, 2. Muharrem Genç, 3. Burak Efe Kurban
7 Yaş Kızlar: 1. Elif Doğa Güneşer, 2. Sultan Berra Din, 3. Esila Buğlem Ercan
8 Yaş Genel: 1. Marcel Toprak Abacı, 2. Ilgaz Koca, 3. Mert Toprak
8 Yaş Kızlar: 1. Defne Şenkal, 2. İlke Mermer, 3.Mevlide Sıla Gülsoy
9 Yaş Genel: 1. Mert Toprak, 2.Tuna Teze, 3. Serhat Yıldız
9 Yaş Kızlar: 1. Şevval Yalınkaya, 2. Elif Ceren Yıldırım, 3. Gaye Nur Karakuş
10 Yaş Genel:1. Hakan Hasanoğlu, 2.Mert Genç, 3.Aktan Tugolbaev
10 Yaş Kızlar: 1. Elif Kiraz, 2. Doğa Doğanoğlu, 3. Büşrü Deliçay
11 Yaş Genel: 1. Yiğit Ünsaçarer, 2.Murat Yiğit Şibli, 3.Atakan Ali Mercimek
11 Yaş Kızlar: 1. Zeliha Göksu Pampal, 2. Gülsu Boğar, 3. Alkım Şimal Etem
12 Yaş Genel: 1. Enes Buğra Arnas, 2. Tolga Keçebaş, 3. Berkyaz Yılmaz
12 Yaş Kızlar: 1. Gül Yaren Demiryürek, 2. Azra Horozoğlu, 3. Seline Candan
(ELF-Y)

24.04.2017 11:34:53 TSI
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