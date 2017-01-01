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Sahabiye'de tapu devirleri sürüyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:31
Sahabiye'de tapu devirleri sürüyor
Sahabiye'de tapu devirleri sürüyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında tapu devir işlemleri devam ediyor. Birinci uygulama etabı içinde bulunan hak sahiplerinin 20 Mayıs tarihine kadar tapu devir işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.
Kayseri'nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde birinci uygulama etabı içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde uzlaşma sözleşmesi imzalamış olan hak sahipleri 20 Mayıs'a kadar tapularını devredecekler. Henüz tapularını devretmemiş olan hak sahiplerinin bir an önce Kocasinan Tapu Müdürlüğü'ne başvurmaları istendi.
Hak sahiplerinin tapularını boş ve borçsuz bir şekilde devretmeleri gerekiyor. Tapuların teslim edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hak sahiplerine kira yardımı için gereken bilgiler verilecek.
(AÖ-Y)

24.04.2017 11:40:14 TSI
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