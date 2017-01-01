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Sindrella sahnelendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Çocukların en fazla tanıdığı hikaye kahramanlarından olan Sinderella, Kayseri'de sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.

23 Nisan haftasında çocuklara bir armağan da onların hayali kahramanlarından Sinderella oldu. Külkedisi olarak da bilinen Sinderella, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye kondu.

Murat Altınok'un yönettiği oyunu Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları sahneye taşıdı. Müzikal çocuk oyununu çocuklar ve aileleri ilgiyle izledi.

(AÖ-Y)



24.04.2017 11:41:28 TSI

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