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10 Numaralı kente 10 numara hal

- Balıkesirliler güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşacak

- Büyükşehir Belediyesi'nden 50 milyon liralık dev bir yatırım daha



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Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Temeli 16 Nisan 2016 tarihinde atılan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un vizyon projeleri arasında yeralan Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin açılışı bu sabah düzenlenen tören ile yapıldı. Yaklaşık 50 milyon liraya mal edilen ve modern bir ticaret merkezi haline gelecek olan yeni Hal ile Balıkesirliler daha güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşacak. Açılışta konuşan Başkan Uğur, "Balıkesir Türkiye'yi doyuran il. Sebze meyve ile de Türkiye'yi doyuracağız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un vizyon projelerinden biri daha hayata geçti. Temelleri 16 Nisan 2016 tarihinde atılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin açılışı bu sabah saat 02.00'de yapıldı. Vali Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da katıldığı tören ile yaklaşık 50 milyon liraya mal olan ve bölgenin en modern Hal'i olan tesis hizmete girdi. Kesirven (Akçakaya) Mahallesi'nde hizmet verecek olan yeni Hal'de 60 işyeri ve buna bağlı depolar, sosyal donatılar, cami, soğuk hava deposu, patates ve kasa yıkama depoları ve otopark bulunuyor.



Başkan Uğur: "Yatırımlar Balıkesir'i cazibe merkezi haline getirdi"

Tesisin açılış töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un konuşması ile başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 3. yılını doldurduğunu söyleyen Başkan Uğur, bir taraftan yeni yatırımların temellerini atarken, diğer taraftanda biten yatırımların açılışlarını yaptıklarını belirtti. Sabahın erken saatlerinde yeni Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Uğur şunları söyledi: "Miraç Kandilinin olduğu bir gece ve güzel bir gündeyiz. Balıkesir Büyükşehir oldu ve Büyükşehir ile beraber hükümet ve devletimizin yapmış olduğu yatırımlar Balıkesir'i bir cazibe merkezi haline getirdi. İstiyoruz ki Balıkesir'in Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nden, rekreasyon alanlarına kadar, insanlarımızın bu şehire yakışır hizmetlere ulaşmaya devam etsin. Balıkesir'e sanayicilerimizinde yatırım talepleri var. Eski ve demode olmuş sebze meyve halinden bugün açacağımız modern sebze meyve haline geçiyoruz. Bu Hal, buzhanesiyle, kasa odalarıyla, patates yıkaması, kasa yıkamasıyla modern bir hal. Önemli bir yerde. İnşallah bir çok ilçe ve komşu ile de hizmet götürecek".



Başkan Uğur: "Balıkesir sebze ve meyve ile de Balıkesir'i doyuracak"

Yeni sebze ve meyve halinin Balıkesir'e ve esnafa yakışacağını söyleyen Başkan Uğur, "Bu açılış ve yatırımlarımız devam edecek. Mübarek bir günde açıyoruz tesisimizi. Bereketli olsun inşallah. Esnafımız daha çok iş yapsın. Böyle bir sebze meyve hali insanlarımızın sağlığı açısında da önemli. Bir kaç gün önce gezdiğimde gördüm ki bir çok hal esnafı daha katma değeri yüksek ürünler pazarlayabilmek için ona göre hazırlık yapıyorlar. Paketleme ve yıkama tesisleri kuruyorlar. Balıkesir Türkiye'yi doyuran il. Sebze meyve ile de Türkiye'yi doyuracağız" diye konuştu.



Vali Yazıcı: "Yeni hal marka şehir Balıkesir'e yakıştı"

Açılış töreninde bir konuşma da Vali Ersin Yazıcı yaptı. Güzel bir gece de güzel bir tesisin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Yazıcı, Balıkesir'in marka şehir olma yolunda emin adımlar atmaya devam ettiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin kente yakışan bir yatırımı hayata geçirdiğini ifade eden Vali Yazıcı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Büyükşehirimiz Balıkesir'in böyle modern bir Hal'e sahip olması gerektiğine karar vermiş. Daha önce burayı inşaat bitmek üzereyken gezmiştim. Gerçekten günün koşullarına uygun. Marka şehir Balıkesir'e de yakışan büyük projelerden biri gerçekleştirilmiş oldu. Başta Büyükşehir başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Esnafımıza bereketli bol kazanç diliyoruz. Şehrimize yakışır ticaretin yapıldığı, şehrimize yakışır kalitenin de içinde barındırıldığı yeni halimiz hayırlı, uğurlu olsun".

Konuşmaların ardından dualar yapılarak yeni Hal'in açılış kurdelesi kesildi. Kurban kesim töreni ardından Vali Yazıcı, Başkan Uğur ve katılımcılar Hal'i gezerek incelemelerde bulundular ve esnafa hayırlı işler dilediler. Açılış törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Ayhan Baydan, BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, oda başkanları, daire başkanları, belediye meclis üyeleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, Hal esnafı ve çok sayıda davetli katıldı.

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24.04.2017 11:51:38 TSI

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