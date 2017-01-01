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Bozok Üniversitesi 10. Bahar Şenliği başladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Bozok Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen geleneksel bahar şenliği başladı.

Mehter takımı eşliğinde yürüyüşüyle başlayan bahar şenliğine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yimpaş AVM önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Yozgat Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Şenliğin açılışında konuşan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey,"Üniversitemiz bu yıl 10. Bahar Şenliğini daha önceki yıllarda olduğu gibi şehrimizin merkezinde özellikle Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatmak suretiyle üniversite olarak şehirle bütünleşmesini ve üniversitedeki faaliyetlerden halkımızın haberdar olmasını istedik. Gençlerimiz bir eğitim yılı boyunca gayret göstererek derslerinde ve sosyal faaliyetlerinde çaba harcadılar. Mezuniyet öncesinde bu yıl mezun edeceğimiz öğrencilerimizi sevinçle uğurlamak üzere bahar şenliklerimizi biraz daha erkene almak suretiyle başlatmış bulunuyoruz. Özellikle gençlerimizin ve mezun olacak öğrencilerimiz çalışmalarını, taçlandıracağı ve şehirle bütünleştirerek kendi arasında kaynaşmak adına şenliklerimizin önemli olduğuna inanıyor ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından şenlik meşalesi yakıldı. Daha sonra ise yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları Vali Yurtnaç ve Rektör Karacabey tarafından verildi. Kupa ve madalya merasiminin ardından program sona erdi. 24 Nisan'da başlayan bahar şenlikleri 2 Mayıs Salı günü sona erecek.

(BMG-UY-Y-)



24.04.2017 12:01:52 TSI

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