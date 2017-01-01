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Isparta'da eğitim modeli değişiyor



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta il Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, gelecek yıldan itibaren eğitim öğretimde STEM modelin uygulanmaya başlanacağını söyledi.

STEM modeli gelecek yıldan itibaren Isparta'da eğitim öğretimde uygulanmaya başlanacak. Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, günümüzde teknolojinin gelişim ve bilgiye erişim hızının bütün eğitim kuramlarını altüst ettiğini söyledi. Artık bilen değil, bilgiyi kullanan ve daha önemlisi bilgiyi üreten toplumların bağımsız kalabildiği bir dünyada yaşandığını ileten Çoker, "Tek başına artık bilgi de önemini de yitirmiştir. Eskiden olduğu gibi bir bilgiyi kitaplara yazıp artık yıllarca okutamıyoruz. Çünkü yeni bir bilgi bir süre sonra bir önceki bilgiyi yok ediyor. Bunun için tüm dünyada yeni eğitim öğretim adına arayışlar vardır. Bunlardan bir tanesi de artık yalnızca aylarca dersleri öğretmek değil onları bir araya getireceğimiz stem modelidir. Öğrenciler öğrendikleri bilgilerle mühendislik çalışması yapacaklardır. İnşallah Isparta'mızda da stem laboratuvarlarıyla birçok okulumuzda bu çalışmalara başlayacağız. Önümüzdeki seneden itibaren ilköğretimden başlamak suretiyle kod yazma çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.



Öğrenmeyi öğretmek zorundayız

Bilgi çağında yalnızca, çocukları bilgiyle donatmanın mümkün olmadığını 15 Temmuz sürecinde yaşayarak öğrendiklerini aktaran Çoker, "Bundan dolayı çocuklarımızın manevi donanımı da önemsiyoruz. Bu bilinçle çocuklarımızı 2023, 2071 vizyonuna hazırlamalıyız. Geçmişte olduğu gibi belli bir konuda uzmanlaşmak da zordur. Daha önce bir konuda yetiştirdiğimiz vatandaşımız o konuda yıllarca çalışıp emekli olabiliyordu. Ama şimdi şehrin en ustası 6 ay sonra çıkan bir teknoloji karşısında çaresiz kalabiliyor. Artık çocuklarımıza yalnızca öğretmenlik yapmayıp, onlara öğrenmeyi öğretmek zorundayız" şeklinde konuştu



STEM modeli nedir?

Mevcut eğitim sisteminden en önemli farkı, deneyerek öğrenme süreçleri. Örneğin fen bilimlerinde bir konu işlenirken sadece kitaptan okunarak geçilmiyor. Konu deney yapılarak öğrencilere öğretiliyor. Aynı konu içerisinde hem matematik hem teknolojik gelişmeler aynı anda işleniyor.

(FK-Y)



24.04.2017 12:01:59 TSI

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