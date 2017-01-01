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Offroadçılar turistlere yaylaları gezdirdiler

- Düzce Safari OffRoad Derneğinden Düzce turizmine büyük katkı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Safari Off Road Derneği üyeleri Düzce turizmine katkı sağlamak adına kente gelen çoğu yabancı turisti 17 off road aracı ile yaylaları gezdirdiler.

Safari Off Road Derneği üyeleri Düzce turizmine önemli katkı sağlıyorlar. Merkezi Ankara'da bulunan turizm şirketiyle off road kulübü arasında gerçeklesen çoğunluğunu yabancı uyruklu turistlerin oluşturduğu kafile 17 tane off road aracı Kaynışla'da alındı. Alınan kafile ilk olarak Fenerbahçe Spor Tesislerinin de bulunduğu Topuk Yaylası, Yenıyurt Yaylası, Sakarca Yaylası, Sinekli Yaylası ve son olarak orman içinden adrenalini yüksek dozda Sineklı Yaylasından orman yolundan Abant'ta vardılar. Kar seviyesinin 60 santimetreyi bulduğu güzergahta turistler keyifli anlar yaşandılar. Kafile DÜSOF Başkan Mehmet Albayrak'a en kısa zamanda bu turu bir daha yapmak istediklerini bildirdiler.

Mehmet Albayrak ise "İlimize turist gelmesi için elinizden gelini yapmaya her zaman hazırız. Düzce Doğa harikası bir il, bir günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz. Herkesi Düzce'ye bekliyoruz" dedi.

(AY)



24.04.2017 12:04:44 TSI

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