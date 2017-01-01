24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atık piller için öğrencilere bilgi verildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 11:57
Atık piller için öğrencilere bilgi verildi
Atık piller için öğrencilere bilgi verildi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Yığılca'nın Kınık Köyü ilkokul öğrencileri atık pillerin bertaraf edilmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre sağlığı açısından atık pillerin bertarafı ve geri dönüşümü konusunda yapılan çalışmalarını öğrencilere aktarmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim fuarları destekleme programı kapsamında 5 farklı konuda projeler hazırlayan Yığılca'nın Kınık Köyü öğrencileri Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Çevre bakımı ve sağlığı ile atık pillerin zararları, yok edilme süreci ve geri dönüşümü konusunda bilgi alan öğrenciler hazırladıkları projeler için de yeni bakış açıları geliştirdi. Öğrenciler 23-25 Mayıs tarihleri arasında okullarında düzenleyecekleri "Bilim Fuarı"na Düzce Belediyesini de davet ederek fuara deste sözü aldı.
(TT-AY)

24.04.2017 12:05:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Düzce'de Bersisa sahneleniyor
YEREL

DÜZCE'DE BERSİSA SAHNELENİYOR
Başkan Keleş otomatik park sistemlerini inceledi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ OTOMATİK PARK SİSTEMLERİNİ İNCELEDİ
Offroadçılar turistlere yaylaları gezdirdiler
YEREL

OFFROADÇILAR TURİSTLERE YAYLALARI GEZDİRDİLER
Yaylada mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
YEREL

YAYLADA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

&quot;Fındık hava şartlarından olumsuz etkilendi&quot;
YEREL

"FINDIK HAVA ŞARTLARINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ"
Düzce'de ev yangını
YEREL

DÜZCE'DE EV YANGINI
Düzce'de çocukların gösterileri büyük ilgi gördü
YEREL

DÜZCE'DE ÇOCUKLARIN GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Yığılca'da 23 Nisan kutlamalarına kar engeli
YEREL

YIĞILCA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARINA KAR ENGELİ
Kat'ı sanatı sergisi ilgi görüyor
YEREL

KAT'I SANATI SERGİSİ İLGİ GÖRÜYOR
Fındık bahçesinde çalışırken &quot;saklı&quot; şelaleyi keşfetti
YEREL

FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞIRKEN "SAKLI" ŞELALEYİ KEŞFETTİ
Düzce'de kar yağışı
YEREL

DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI
Av. Azade Ay Baro başkanları toplantısına katıldı
YEREL

AV. AZADE AY BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!