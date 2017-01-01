YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Keleş otomatik park sistemlerini inceledi

Başkan Keleş otomatik park sistemlerini inceledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş tam otomatik otopark sistemlerinin örneklerini yerinde inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Düzce için önemli bir ihtiyaç olan otopark çözümleri için incelemelerde bulunmak üzere Balıkesir, Manisa ve İzmir'e gitti. Türkiye'de ilk kez İzmir Alsancak'ta yapılan tam otomatik katlı otopark sistemini inceleyen Başkan Keleş katlı otoparkın Düzce'nin ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacağına inandığını belirterek "burada işleyen sistemi yakından incelediğimizde Düzce'de de önemli bir ihtiyaç olan otopark sorununa hem yer tasarrufu sağlayan hem de kullanımı en kolay sistemi bulduğumuzu anlıyoruz. Alsancak'ta ilk kez kurulan bu sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük. Aynı sistemi şimdi Düzcemize kurmayı düşünüyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içince o projeyi de gerçekleştireceğiz" dedi.

(TT-AY)



24.04.2017 12:06:25 TSI

NNNN

