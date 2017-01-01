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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de Bersisa sahneleniyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:00
Düzce'de Bersisa sahneleniyor
Düzce'de Bersisa sahneleniyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Kültür Merkezi sahnesini bu kez 'Bersisa' için açıyor. Devlet tiyatrolarının Bersisa adlı oyunu Düzce'de sahnelenecek.
Gülebru Turna ve Boğaç Babür Turna yazdığı, Gülebru Turna'nın yönettiği Bersisa, adlı oyun Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda sahnelenecek. 25 Nisan tarihinde saat 20.00'de oynanacak oyunun biletleri Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek.
Oyunun Konusu:
Mevlevilikle ilgili sırları bulmaya talip olan bir akademisyen, Matuf Hoca, aradığının Mevlana Müzesindeki bir yazmada saklı olduğuna inanmaktadır. Yazmayı bulmak için müzenin deposuna indiğinde kendisini zamanın ve mekanın dışında ama hakikatin içinde, bir meselin ortasında bulur. Hz. Mevlana'nın naklettiği bu mesel artık yalnızca bir mesel değil hakikatin ta kendisidir, Bersisa'nın yolculuğu Matuf'un yolculuğu olmuştur. Bu yolculuk ona dün olduğu kadar bu gün de önemli olan sırlar fısıldayacaktır.
(TT-AY)

24.04.2017 12:07:59 TSI
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