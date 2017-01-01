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Van'ın sessiz adamlarından çifte galibiyet

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:04
Van'ın sessiz adamlarından çifte galibiyet
Van'ın sessiz adamlarından çifte galibiyet

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van işitme engelliler; futbolda karşılaştıkları Siirt'i 5-1 yenerken, voleybolda ise konuk ettikleri Osmaniye'yi 3-1 mağlup ettiler.
Van'ın sessiz adamları, Siirt İşitme Engelliler Futbol Takım ile karşılaştıkları maçta 5-1 galibiyetle ayrılırken ve voleybolda ise Osmaniye İşitme Engelliler Takımını 3-1 yenerek, çifte sevinç yaşattılar.
İHA muhabirine konuşan Van İşitme Engelliler Derneği Başkanı Aydın Türk, dostça geçen iki maçta galip ayrılmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Van'ın sessiz adamlarını canı gönülden kutluyorum. Gerek futbol gerekse voleybol takımımız oldukça güzel oynadı ve rakiplerine fark atmayı başardılar. Bu anlamda arkadaşlarımı kutluyorum. Ayrıca konuk takımın da futbolcu ve antrenörlerini kutluyorum. İki maçımız da dostluk içerisinde ve kardeşçe yapıldı" dedi.
Van'ın sessiz adamları olarak çok zor şartlarda mücadele ettiklerini anlatan Türk, "Sponsorumuz ve destekçimiz maalesef yok. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Ama iki takımımız da her şeye rağmen en iyi şekilde mücadele edip ilimiz ve engellilerimizi temsil ediyor. Bu anlamda Van Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.
(MD-MSA-Y)

24.04.2017 12:12:28 TSI
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