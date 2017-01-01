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'Kırmızı Başlıklı Kız' oyunu Mersin'de sahnelendi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında yer alan ve Eti Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu minik tiyatroseverlerle buluştu.

Charles Perrault'un eserinden uyarlanan, Ünsal Sicilli tarafından yazılıp yönetilen, müziklerini Caner Anar'ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep'in yaptığı 'Kırmızı Başlıklı Kız' çocuk oyunu, Mersinli tiyatroseverler için perdesini açtı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda iki seans halinde çocuklarla buluşan tiyatroya katılım yoğun oldu. Anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için ücretsiz olarak sahnelenen oyunda, annesi ve babasına verdiği sözü, ormanda karşılaştığı kurnaz kurdun kendisini kandırmasıyla tutamayan Kırmızı Başlıklı Kız'ın, büyükannesine ulaştığında her şeyin farkına varması anlatılıyor. Oyun oduncu ile avcının, Kırmızlı Başlıklı Kız ve büyükanneyi kurtarmasıyla tamamlanıyor. Verilen sözün tutulmasının önemi ve hayatımızdaki yeri, çocuklara tiyatro yoluyla öğretilirken, yaklaşık bir saat süren oyunu çocuklar hiç sıkılmadan dikkatle ve heyecanla izledi.

Eğlenceli olduğu kadar eğitici olan tiyatro oyunu minik tiyatroseverler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

(KRY-Y)



24.04.2017 12:12:52 TSI

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