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Vali Toprak şehit polisler için okutulan mevlite katıldı.



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MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Skorsky S-70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Hasan Yıldırım ve Candaş Kaplan için baba ocaklarında okutulan mevlite katıldı.

İlk olarak şehit Hasan Yıldırım için baba ocağı Bostanbaşı Mahallesinde okutulan mevlite katılan Vali Toprak, şehidin yakınlarına taziyelerini ilettikten sonra şehit Candaş Kaplan için Paşaköşkü Mahallesinde okutulan mevlite katıldı. Şehit Candaş Kaplan için okutulan mevlite Vali Toprak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Akçadağ İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Akçadağ İlçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, şehidin yakınları, komşuları, asker ve polisler ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, Vali Toprak daha sonra şehidin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, buradan ayrıldı.

Vali Toprak, daha sonra ise Hakkari Çukurca'da teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Gazi Korhan Demirhan'ı da ziyaret ederek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

(BT-SD-Y)



24.04.2017 12:13:06 TSI

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