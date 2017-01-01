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Muş'ta içme suyu bereketi

- Belediye Başkanı Feyat Asya:

- "Şu anda su kaynaklarımız istenilen seviyesinin üstündedir"

- "İnşallah bu sene vatandaşımıza su sıkıntısı yaşatmayacağız"



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'un içme suyu ihtiyacını karşılayan su kaynaklarından doluluk oranının bu yıl etkili olan kar yağışıyla büyük oranda arttığı bildirildi.

Su kaynaklarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının bereketi de beraberinde getirdiğini söyledi. Kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından devam eden yağmurun içme suyu kaynaklarını olumlu etkilediği ifade eden Asya, Muş'un içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklar ve kent merkezindeki su depolarında doluluk oranlarının geçen yıllara göre arttığına işaret etti. Kentte bu yıl su sorunu olmayacağını belirten Asya, bölgede bu yıl çok yoğun kar yağışının ardından etkili olan yağmurun su depolarını yüzde 100 doldurduğunu vurgulayarak, "Şu anda su kaynaklarımız istenilen seviyesinin üstündedir. İnşallah bu sene özellikle su kaynaklarımızın ve su rezervimizin yüksek olduğundan dolayı vatandaşımıza su sıkıntısı yaşatmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlardan dolayı içme suyu şebekelerinde tahribat oluştuğuna dikkat çeken Başkan Asya, "Su şebekelerimizin altyapısı, kanalizasyon ve su depolarımızı yıkıp yeniden yapılması için çalışmalarımızı başlattık. Altyapı çalışmalarında yapacağımız yineleme ve değiştirme ile birlikte halkımızın su sıkıntısını en asgariye indirmek için çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

Bu yıl il merkezinde 4 metreye yakın kar yağışı olduğunu hatırlatan Başkan Asya, "Karların erimesinin ardından etkili olan yağmurla beraber bu yıl su kaynaklarımızda geçen senelere oranla yüzde 30 debi artışı meydana gelmektedir. İlkbahar sezonunda doluluk oranları çok fazla olan dağıtım depolarımızdan da tahliye marifetiyle derelere akıtmak zorundayız. Suyun çok fazla olduğundan dolayı şehir merkezindeki şebekelerimizin birçok yerinde patlaklar meydana gelmektedir. 20 yıldır depolarımızda böyle su artışı görülmemiş. Kent merkezinde bulunan ve yaklaşık 10 bin metreküp hacminde 6 tane su depomuz mevcuttur. Bu depolarımızdan yaklaşık 100 bin nüfusa su vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

(NA-MSA-Y)



24.04.2017 12:16:06 TSI

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