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Van'da süt dağıtımı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:10
Van'da süt dağıtımı
Van'da süt dağıtımı

(Fotoğraflı)

Murat Dalgın
VAN (İHA) - Van Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara süt dağıtıldı.
Miraç Kandili dolayısı ile İpekyolu ilçesinde bulunan Yukarı Norşin Camiinde kandil programı sonrası cemaate Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından süt ikramı yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, süt dağıtımının ülke genelinde yapıldığını belirterek, "Vazgeçilmez bir besin olan sütün tüketimini teşvik etmek ve halkımızın kandilini hediyeleşerek kutlamak amacıyla yapılan süt ikramı, Bakanlığımızın da teşviki ile tüm illerde uygulandı. Bizlerde bu önemli gecelerde insanlarımıza ikramda bulunma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bu güzel geleneği yaşatırken, süt gibi mükemmel bir besini cemaatimize hatırlatmak istedik. Bu geceki etkinliğimizi İpekyolu Belediyesinin de katkıları ile gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
Süt ikramını geri çevirmeyen cami cemaati ise, müdürlük ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.
(MD-MSA-Y)

24.04.2017 12:19:07 TSI
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