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Malazgirt'te Kültür Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Acaroğlu, ilçenin kültür mirasını yaşatmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kültür Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Acaroğlu; kültür ve turizm alanında önemli bir konuma sahip Malazgirt ilçesini bu yıl içerisinde daha çok etkilik yaparak tanıtma gayreti içinde olacaklarını söyledi. Acaroğlu, "İlçemiz tarihi bir ilçedir. 1071 Malazgirt ruhunun en güzel şekilde yaşatılması için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. Turizm Haftası dolayısıyla 24-30 Nisan boyunca Malazgirt'in ünlü ressamlarından Saruhan Yaman'ın 1071 Malazgirt tarihini anlatan resimlerini görme fırsatı bulabilecekler. Kültür Merkezi içinde oluşturduğumuz tarih müzemiz bir hafta boyunca açık kalacaktır. İlçemizin tarihi güzelliklerinin tanıtımı için her zaman çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nisan ayı içinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığımız çalışmalar, bu yıl içinde tüm hızıyla devam edecektir. İlçemizde her zaman kültürel etkinlikler ve tarihe yolculuk gezilerini yapmanın gayreti içinde olacağız. İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı'nın, ilçemizin kalkınması ve huzuru için gösterdiği hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(VE-MSA-Y)



24.04.2017 12:22:35 TSI

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