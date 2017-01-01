24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malazgirt'te Kültür Haftası etkinlikleri

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:13
Malazgirt'te Kültür Haftası etkinlikleri
Malazgirt'te Kültür Haftası etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Kültür Müdiresi Sevil Acaroğlu, ilçenin kültür mirasını yaşatmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.
Kültür Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Acaroğlu; kültür ve turizm alanında önemli bir konuma sahip Malazgirt ilçesini bu yıl içerisinde daha çok etkilik yaparak tanıtma gayreti içinde olacaklarını söyledi. Acaroğlu, "İlçemiz tarihi bir ilçedir. 1071 Malazgirt ruhunun en güzel şekilde yaşatılması için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz. Turizm Haftası dolayısıyla 24-30 Nisan boyunca Malazgirt'in ünlü ressamlarından Saruhan Yaman'ın 1071 Malazgirt tarihini anlatan resimlerini görme fırsatı bulabilecekler. Kültür Merkezi içinde oluşturduğumuz tarih müzemiz bir hafta boyunca açık kalacaktır. İlçemizin tarihi güzelliklerinin tanıtımı için her zaman çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nisan ayı içinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığımız çalışmalar, bu yıl içinde tüm hızıyla devam edecektir. İlçemizde her zaman kültürel etkinlikler ve tarihe yolculuk gezilerini yapmanın gayreti içinde olacağız. İlçe Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Soner Kırlı'nın, ilçemizin kalkınması ve huzuru için gösterdiği hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(VE-MSA-Y)

24.04.2017 12:22:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Üniversite öğrencilerden köy okuluna destek
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERDEN KÖY OKULUNA DESTEK
Öğrenci topluluğundan Başkan Asya'ya ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN BAŞKAN ASYA'YA ZİYARET
Muş'ta içme suyu bereketi
YEREL

MUŞ'TA İÇME SUYU BEREKETİ
Muş'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

MUŞ'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Karaağaçlı referandumda Türkiye rekoru kırdı
YEREL

KARAAĞAÇLI REFERANDUMDA TÜRKİYE REKORU KIRDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!