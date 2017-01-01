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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da çiftçilere çeşitli bitkiler dağıtıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:14
Elazığ'da çiftçilere çeşitli bitkiler dağıtıldı
Elazığ'da çiftçilere çeşitli bitkiler dağıtıldı

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, çiftçilere Kekik, Tıbbi Adaçayı ve Melisa otu gibi bitkiler dağıtıldı.
Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bakanlığın 'Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Kekik, Tıbbi Adaçayı, Melisa, Stevia ve Kök boya bitkileriyle ilgili demonstrasyon çalışmaları yapıldı.Yapılan çalışmalar sonrası Elazığ merkez, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice ilçelerinden seçilen çiftçilere, 43 bin 948 adet Kekik, Tıbbi Adaçayı ve Melisa bitkileri dağıtıldı.
Demonstrasyon uygulayacak olan kişileri, aile bireylerinin iş gücü olarak uygun , parçalı ve küçük arazisi olan, sulama imkanı bulunan ve bu bitkileri yetiştirmeyi isteyen çiftçilerden seçtiklerini aktaran Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, proje kapsamında Kekik, Tıbbi Adaçayı ve Melisa bitkileri verdiklerini kaydetti.
Çiftçilere dikim materyalinin bedelsiz sağlanması, teknik destek verilmesi, ürünlerinin gelişmiş laboratuvarlarda ücretsiz olarak analizlerinin yapılması gibi destekler de vereceklerini aktaran Karahan, demonstrasyon çalışmaları kapsamında 18 bin 948 adet kekik fidesi, 12 bin adet tıbbi adaçayı ve 13 bin adet melisa bitkisi dağıtıldığını ifade etti.
(HİV-Y)

24.04.2017 12:23:00 TSI
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