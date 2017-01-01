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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Nilüfer'de spor şenlikleri coşkusu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:15
Nilüfer'de spor şenlikleri coşkusu
Nilüfer'de spor şenlikleri coşkusu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer 16. Uluslararası Spor Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
Nilüfer Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 16. Uluslararası Spor Şenlikleri anaokulu öğrencileriyle renklendi. Nilüfer'deki 56 anaokulundan toplam 4 bin 700 öğrenci "Okul Öncesi Eğitim Kurumları Şenliği"nde buluştu. 4 gün sürecek şenliklerde minik öğrenciler hem spor yapıyor hem eğleniyor. Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününe bin 200 çocuk katıldı. Şişme oyun parkında zıp zıp oynayan, kaydırak kayan minikler, engelli parkur gibi oyun alanlarda da gönüllerince eğlendi.
(MŞ)

24.04.2017 12:23:58 TSI
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