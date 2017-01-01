24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Üniversite öğrencilerden köy okuluna destek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:18
Üniversite öğrencilerden köy okuluna destek
Üniversite öğrencilerden köy okuluna destek

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Topluluğu üyeleri, Varto ilçesine bağlı Yukarı Alagöz İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye ve giyim desteğinde bulundular.
Varto'ya bağlı Yukarı Alagöz İlköğretim Okulunu ziyaret eden topluluk üyeleri, burada eğitim gören öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundular. Kırtasiye ve giyim malzemesi dağıtımına Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Değerli bir rektörümüz, değerli bir ekibi var. İnceliği, güzelliği gördük. Destek veren öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.
Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Öğretim Elemanı Hatip Erdoğmuş ise, topluluk üyelerinin kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin yardımıyla aldıkları malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmanın huzuru içerisinde olduklarını söyledi.
(MSA-Y)

24.04.2017 12:26:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malazgirt'te Kültür Haftası etkinlikleri
YEREL

MALAZGİRT'TE KÜLTÜR HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Öğrenci topluluğundan Başkan Asya'ya ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN BAŞKAN ASYA'YA ZİYARET
Muş'ta içme suyu bereketi
YEREL

MUŞ'TA İÇME SUYU BEREKETİ
Muş'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

MUŞ'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Karaağaçlı referandumda Türkiye rekoru kırdı
YEREL

KARAAĞAÇLI REFERANDUMDA TÜRKİYE REKORU KIRDI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!