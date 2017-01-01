YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencilerden köy okuluna destek

Üniversite öğrencilerden köy okuluna destek



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Hayırda Buluşanlar Topluluğu üyeleri, Varto ilçesine bağlı Yukarı Alagöz İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye ve giyim desteğinde bulundular.

Varto'ya bağlı Yukarı Alagöz İlköğretim Okulunu ziyaret eden topluluk üyeleri, burada eğitim gören öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundular. Kırtasiye ve giyim malzemesi dağıtımına Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, destekten dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Değerli bir rektörümüz, değerli bir ekibi var. İnceliği, güzelliği gördük. Destek veren öğrenci kardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

Hayırda Buluşanlar Topluluğu Danışmanı Öğretim Elemanı Hatip Erdoğmuş ise, topluluk üyelerinin kendi imkanlarıyla ve hayırseverlerin yardımıyla aldıkları malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmanın huzuru içerisinde olduklarını söyledi.

(MSA-Y)



24.04.2017 12:26:48 TSI

NNNN

