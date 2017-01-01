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Trabzon'da 209 kişiye uygulamalı ve teorik mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:19
Trabzon'da 209 kişiye uygulamalı ve teorik mesleki yeterlilik sınavı yapıldı
Trabzon'da 209 kişiye uygulamalı ve teorik mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - TOBB-MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş. ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın iştiraki olan ABİGEM'in (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) işbirliğiyle düzenlenen sınavlar 20-23 Nisan tarihleri arasında yapıldı. İnşaat ve makine alanında toplam 209 kişiye yönelik uygulamalı ve teorik mesleki yeterlilik sınavları, Of Çaysan ve Kantekin Grup İnşaat'ta gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 15 bin kişiyi aşan ustaya mesleki yeterlilik sınavı hizmeti verildiğini ve talebin her geçen gün arttığını belirten TOBB - MEYBEM yetkilisi Nihan Ökmen, Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına gireceklerin sınav ücretlerinin tamamını geri alabildikleri devlet teşvikinin şu an için devam ettiğini söyledi. Ökmen, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan kişilerin bu belgeyi bir an önce almaları gerektiğini de vurguladı.
TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise bölgede Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi ve bir daha yaşanmaması için ABİGEM'in, oda ve borsaların bölgede tek nokta olduğunu söyledi. Üyelerinin ABİGEM'le iletişime geçerek çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesini bir an önce aldırmaları gerektiğini kaydeden Hacısalihoğlu, "Çalışanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alan işveren, 12 ay boyunca SGK sigorta işveren payını ödemiyor. Belgesi olan birini işe alırsa 4,5 yıla varan sürelerde sigorta işveren payını ödemiyor. Belgesiz işçi çalıştırmanın cezası çalışan başına aylık 500 lira" diye konuştu.
Tehlikeli işler için uygulanan sistem, işveren ve çalışanlara herhangi bir maddi yük getirmediği belirtilirken, sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı İŞKUR'un İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağı bildirildi. 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının İşsizlik Sigortası Fonundan temin edileceği ifade edildi.
Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması için başvuruların TTSO iştiraki olan ve TTSO binasında hizmet veren ABİGEM'e yapılması gerektiği de vurgulandı.
(OK-ÖS-Y)

24.04.2017 12:27:46 TSI
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