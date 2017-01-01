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Büyükşehir 23 Nisan'ı dolu dolu kutladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:20
Büyükşehir 23 Nisan'ı dolu dolu kutladı
Büyükşehir 23 Nisan'ı dolu dolu kutladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Antalyalı çocuklara muhteşem bir 23 Nisan Bayramı yaşattı. Satranç turnuvasından, uçurtma şenliğine, şeker portakalından, film gösterimine, lunaparktan, Oyuncak Müzesi'ne Büyükşehir Belediyesi imkanlarını çocuklar için seferber etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocuklar için hazırladığı birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler ile kutladı. 3 gün boyunca devam eden etkinlikler çocuklara dolu dolu, şenlik havasında bir bayram yaşattı. Uçurtma şenliği, satranç turnuvası, balon park, şeker portakalı, Çanakkale 3D film gösterimi, lunapark ve sevimli midilli ile çocuklar unutamayacakları bir üç gün yaşadı.

4 bin uçurtma gökyüzünde
7'den 70'e binlerce Antalyalı Cam Piramit'te kurulan etkinlik alanına akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Cam Piramit alanına gelen vatandaşlar gösteriler ve eğlenceli etkinlikleri izledi, çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlikler kapsamında gerçekleşen Uçurtma Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Cam Piramit alanını dolduran yüzlerce çocuk uçurtmalarını gökyüzüne saldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan 4 bin uçurtmayla çocuklar Antalya semalarını rengarenk süsledi. Alanya ve diğer ilçelerde de düzenlenen uçurtma şenliği ile çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Satranç turnuvası
Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Cam Piramit'te gerçekleştirilen Satranç Turnuvası'nda bin 636 öğrenci yarıştı. Turnuvada sporcular 07-14 yaş aralığında, 14 kategoride mücadele etti. Turnuvaya katılan tüm sporculara Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya verildi. Turnuva bitiminde kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de turnuvada çocukları yalnız bırakmadı. Sporcuları ziyaret eden Türel, çocuklara başarılar diledi. Türel, Antalyalı çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Onlar için ne yapsak az. Onların eğlenmesi, en güzel şekilde bayram kutlamaları bizim için her şeyden önemli" dedi.
Şeker Portakalı etkinlik aracı da 23 Nisan'da Antalyalı miniklerle buluştu. Jonglör, sihirbaz ve palyaço gösterilerine yalnızca çocuklar değil büyükler de eşlik etti. Birbirinden eğlenceli gösterileri neşeyle takip eden çocuklar su balonu gösterisini soluksuz izledi. Antalya'nın tüm ilçelerini dolaşarak çocuklar ile buluşan, hayallerini gerçekleştiren Şeker Portakalı, 23 Nisan'da da çocuklara unutulmayacak bir gün yaşattı.

Balon park ile eğlendiler
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın her gün farklı bir okulun bahçesine kurduğu balon park, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan etkinlik alanında kuruldu. Balon parka yoğun ilgi gösteren çocuklar gönüllerince zıpladı, tırmanma parkurunda birbirleri ile yarıştı. Tramboli'nde zıplayan, kaydıraklarla kayan çocuklar eğlenceyi ve heyecanı bir arada yaşadı.

Lunapark cıvıl cıvıl
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara Lunapark armağan etti. Devlet okullarına dağıtılan 30 bin adet ücretsiz davetiye ile çocuklar Lunaparkın keyfini doyasıya yaşadı. Ayrıca Çanakkale 3D Animasyon filmi üç gün boyunca Cam Piramit Kongre Merkezi'nde çocuklar için gösterildi. Çocuklar Çanakkale destanının anlatıldığı 'Uyan Yiğidim' filmini büyük bir heyecan ve duyguyla izledi.

Oyuncak müzesi ücretsizdi
Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi de 23 Nisan Pazar günü, kapılarını çocuklara ücretsiz açtı. Geçmişten günümüze oyuncakları görme fırsatı bulan çocuklar, masal kahramanları ile buluştu. Çeşitli atölye çalışmaları ile Oyuncak Müzesi çocuklara farklı bir bayram yaşattı. Atölye çalışmalarına katılarak topaç, anahtarlık yapan çocuklar üretmenin kendi oyuncaklarını yapmanın keyfini çıkardı.
(SÇ-SÇ-Y)

24.04.2017 12:28:58 TSI
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