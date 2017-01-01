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Batman'da 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'da polisin iki ayrı araçta yaptığı aramada piyasa değeri 26 bin TL olan 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 26 bin TL olan 3 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 üç şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(MŞY-MP-Y)



24.04.2017 12:32:38 TSI

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