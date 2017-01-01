24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Merkez trafiği yüklerinden arınıyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:26
Merkez trafiği yüklerinden arınıyor
Merkez trafiği yüklerinden arınıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları iş birliğiyle Panayır Kavşağı'nda yaptığı imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, Yunuseli bağlantı yollarının da bitmesiyle Mudanya-Yıldırım arasında alternatif bir güzergâh oluşarak, trafik yükü azalacak.
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi üzerindeki bir düğümü daha çözüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları iş birliğiyle yaptığı Panayır Köprüsü inşaatı sürürken, Yeniceabat üzerinden Yunuseli yoluna, buradan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya yoluna bağlantının sağlanmasıyla önemli bir alternatif güzergâh devreye sokulmuş olacak.
alacak
İstanbul Caddesi'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayacak Panayır Köprüsü'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altepe, köprünün 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Kent içi trafiği rahatlatma için alternatif çözümler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Altepe, "İstanbul Caddesi'nin doğusu ile batısı Panayır köprüsü ili bağlanacak. Bunun yanında Yunuseli kanalına yaptığımız 3 ayrı köprü ile Yeniceabat'ın hemen güneyinden geçen yeni yol çalışmaları tamamlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Mudanya istikametinden gelen vatandaşlarımız, Recep Tayyip Erdoğan bulvarından yeni yaptığımız 3 köprüyü kullanacak, yeni açtığımız yolu kullanarak, Panayır Köprüsü'nden geçecek. Demirtaş Köprülü Kavşağı'nı da kullanarak, Yıldırım'a ulaşacaklar. Böylelce şehir içi trafik kullanılmadan Mudanya ile Yıldırım arasında alternatif bir güzergah oluşacak. Bursa trafiği de nefes alacak" diye konuştu.
(MŞ)

24.04.2017 12:34:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nilüfer'de spor şenlikleri coşkusu
YEREL

NİLÜFER'DE SPOR ŞENLİKLERİ COŞKUSU
Yeni nesil barkotlu asansörler dünyaya satılacak
YEREL

YENİ NESİL BARKOTLU ASANSÖRLER DÜNYAYA SATILACAK
BBDSO'dan periyodik konser
YEREL

BBDSO'DAN PERİYODİK KONSER
Külliye'nin zeytinleri Gemlik'ten
YEREL

KÜLLİYE'NİN ZEYTİNLERİ GEMLİK'TEN
Eruh'a bayram geldi
YEREL

ERUH'A BAYRAM GELDİ
Miraç Kandili
YEREL

MİRAÇ KANDİLİ
Yıldırım'da 23 Nisan şenliği
YEREL

YILDIRIM'DA 23 NİSAN ŞENLİĞİ
Hamitler'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

HAMİTLER'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bursa'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURSA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Eşini öldürüp intihar etti
YEREL

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Bursa Uluslararası Tarihi Kent Koşusu yapıldı
YEREL

BURSA ULUSLARARASI TARİHİ KENT KOŞUSU YAPILDI
Bursa Serbest Bölgesi'nin yeni başkanı Celal Sönmez oldu
YEREL

BURSA SERBEST BÖLGESİ'NİN YENİ BAŞKANI CELAL SÖNMEZ OLDU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Damadın &quot;zorlu&quot; düğün maratonu
YEREL

DAMADIN "ZORLU" DÜĞÜN MARATONU
Köy Enstitülerinin 77. kuruluş yıldönümü Nilüfer'de kutlandı
YEREL

KÖY ENSTİTÜLERİNİN 77. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NİLÜFER'DE KUTLANDI
Çamlık Sitesinde dönüşüm başladı
YEREL

ÇAMLIK SİTESİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLADI
BALGÖÇ uluslararası resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

BALGÖÇ ULUSLARARASI RESİM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Otomobil devrilen minibüse çarptı: 4 yaralı
YEREL

OTOMOBİL DEVRİLEN MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!