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Merkez trafiği yüklerinden arınıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları iş birliğiyle Panayır Kavşağı'nda yaptığı imalatlar büyük ölçüde tamamlanırken, Yunuseli bağlantı yollarının da bitmesiyle Mudanya-Yıldırım arasında alternatif bir güzergâh oluşarak, trafik yükü azalacak.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi üzerindeki bir düğümü daha çözüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları iş birliğiyle yaptığı Panayır Köprüsü inşaatı sürürken, Yeniceabat üzerinden Yunuseli yoluna, buradan da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Mudanya yoluna bağlantının sağlanmasıyla önemli bir alternatif güzergâh devreye sokulmuş olacak.

alacak

İstanbul Caddesi'nin doğusu ile batısını birbirine bağlayacak Panayır Köprüsü'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altepe, köprünün 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Kent içi trafiği rahatlatma için alternatif çözümler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Altepe, "İstanbul Caddesi'nin doğusu ile batısı Panayır köprüsü ili bağlanacak. Bunun yanında Yunuseli kanalına yaptığımız 3 ayrı köprü ile Yeniceabat'ın hemen güneyinden geçen yeni yol çalışmaları tamamlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Mudanya istikametinden gelen vatandaşlarımız, Recep Tayyip Erdoğan bulvarından yeni yaptığımız 3 köprüyü kullanacak, yeni açtığımız yolu kullanarak, Panayır Köprüsü'nden geçecek. Demirtaş Köprülü Kavşağı'nı da kullanarak, Yıldırım'a ulaşacaklar. Böylelce şehir içi trafik kullanılmadan Mudanya ile Yıldırım arasında alternatif bir güzergah oluşacak. Bursa trafiği de nefes alacak" diye konuştu.

(MŞ)



24.04.2017 12:34:37 TSI

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