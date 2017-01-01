24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Burun tıkanıklığı sinüzite neden olabiliyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:29
Burun tıkanıklığı sinüzite neden olabiliyor
Burun tıkanıklığı sinüzite neden olabiliyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.Bahadır Baykal, baş ağrısının burun tıkanıklığı ve burun akıntısı ile kendini belli eden ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu hastalığın gelişimini kolaylaştıran ve tedavisini zorlaştıran burun tıkanıklığı her sinüzit hastasında dikkate alınması gereken bir durum olduğunu belirtti.
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr.Bahadır Baykal, sinüzitün yüz kemiklerinin arasında bulunan havalı boşlukların yani sinüslerin iltihabı olduğunu ifade ederek, "Yüz de zonklayıcı bir ağrıya sebep olur,burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı da eşlik eder.Baş ağrısı genellikle sinüzitten mi kaynaklanır ? diye sorulacak olursa;Hayır, bu ifade yanlış olur. Baş ağrılarının büyük kısmı yaklaşık yüzde 85'i gerilim tipi baş ağrısıdır, yüzde 5'i ise sinüzit kökenlidir. Tabi diğer nedenler de var.'' dedi.
Op.Dr.Bahadır Baykal,''Sinüzit özellikle tedavisi yapılmamış nezle, grip sonrasında gelişebilir. Kış aylarında daha sık soğuk algınlığına yakalandığımız için sinüzite bir yönüyle kış hastalığı da diyebiliriz ama yaz döneminde de sinüzit olan ve bu durumdan muzdarip pek çok hasta var.Uygun tedaviye rağmen sık sık sinüzit oluyorsanız altta yatan mutlaka bir sebep vardır. Ya burun tıkanıklığı yapan kemik eğriliği, burun eti büyümesi ya da kişinin alerjik yapısı sinüzite neden oluyordur. Nadiren başka sebepler de olabilir tabi, araştırmak gerekir.Sinüs enfeksiyonu çevre doku ve kemik yapılara yayıldığı takdirde yüz kemiklerinde iltihaba, körlüğe, menenjitte ve beyin absesine neden olabilir. Bunlar son derece tehlikeli ve acil tedavisi gereken durumlardır. Özellikle çocuklarda sinüzit dikkatle izlenmesi gereken bir durum.'' diye belirtti.
Op.Dr.Bahadır Baykal, ''Tedavinin püf noktaları ise şunlardır;Uygun antibiyotik kullanımı gerekebilir. Bunun yanında destek tedavisi de verilebilir. Akut durumlarda tedavi süresi genellikle 10-14 gün arasında değişir. Kronik vakalarda ise bir ay ilaç tedavisi sürdürülmelidir. 7 günden fazla süren burun akıntınız ya da uzamış nezle, gribiniz varsa sinüzit olma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu nedenle soğuk algınlığı deyip geçmeyin, önleminizi mutlaka alın.Hastalığın kronikleştiği durumlarda, ilaç tedavisine yanıt alınamadığında ameliyat gerekir. Sinüslerin havalanmasını yeniden sağlamak için sinüs kanalları endoskopik sinüzit ameliyatı ile temizlenir. Eğer enfeksiyon göz, beyin ve çevre kemik yapılara yayılırsa yani komplikasyon gelişirse cerrahi tedavi devreye girer. Kronik bakteriyel sinüzitlerde cerrahi tedavi oldukça yüz güldürücüdür.''diye ifade etti.
Op.Dr.Bahadır Baykal,''Sinüzitten korunmak için bağışıklık sistemimizi dolayısıyla direncimizi düşüren yorgunluk, uykusuzluk ve kötü beslenmeden uzak durmak gerekir. Burun tıkanıklığı mutlaka tedavi edilmeli. Ayrıca ıslak saçlarla soğuk havaya çıkılmamalı. Ev ve iş yerimizdeki havanın nemi çok düşük olmamalı. Uzamış grip ve nezleye özellikle dikkat edelim...''dedi.
Op.Dr.Bahadır Baykal son olarak sözlerine şunları ekledi:''Burun iç kısmındaki kıkırdak ve kemikten oluşan orta bölmenin eğriliği yani deviasyon oldukça önemli bir sebeptir. Burun eti büyümeleri ve alerjik kişilerde ortaya çıkan polipler de burun tıkanıklığı yapar. Sigara ve hava kirliliği de önemli nedenler arasındadır.Sigara dumanı burun ve sinüslerdeki temizleme fonksiyonunu bozar. Böylece partiküller ve tozlar burnun içinde kalır bu durum burun iç yüzeyindeki dokunun ödemlenmesine neden olur, burun etleri şişerek büyür.Herşeyden önce sinüslerin fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için iyi havalanmaları gerekir, burun tıkanıklığında sinüs havalanması olumsuz etkilendiği için sinüzit gelişebilir. Ayrıca sinüslerin içindeki sıvının düzenli olarak boşaldığı kanallarda da tıkanıklık oluşması sinüzite zemin hazırlar. Bu nedenle sık tekrarlayan sinüzit ataklarını önlemek için altta yatan burun tıkanıklığının nedenini bulmak ve tedavi etmek önemlidir.''
(ERZ-AT-Y)

24.04.2017 12:37:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gölet ve sulama kanallarına girenlere idari ceza uygulanacak
YEREL

GÖLET VE SULAMA KANALLARINA GİRENLERE İDARİ CEZA UYGULANACAK
Erzurum'daki kurt dehşeti, güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

ERZURUM'DAKİ KURT DEHŞETİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Doğu'ya kar geri geliyor
YEREL

DOĞU'YA KAR GERİ GELİYOR
Doğu Anadolu'da sağanak ve kar etkili olacak
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAK
Aydemir'le Öğrencilerin Çanakkale Buluşması
YEREL

AYDEMİR'LE ÖĞRENCİLERİN ÇANAKKALE BULUŞMASI
Rektör Çomaklı, çocuk hastaların 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÇOCUK HASTALARIN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI
Kanser sıklıkları artıyor
YEREL

KANSER SIKLIKLARI ARTIYOR
Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve çocuk yuvası çocuklarının 23 Nisan heyecanı
YEREL

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVASI ÇOCUKLARININ 23 NİSAN HEYECANI
Aşkale'de &quot;Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'
YEREL

AŞKALE'DE "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ'
Erzurum'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

ERZURUM'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR
Erzurum SMMMO Başkanı Akgüloğlu: &quot;Teşvikler Hayırcılara enerji oldu. Maddi teşvikler vatandaşı tatmin etmiyor&quot;
YEREL

ERZURUM SMMMO BAŞKANI AKGÜLOĞLU: "TEŞVİKLER HAYIRCILARA ENERJİ OLDU. MADDİ TEŞVİKLER VATANDAŞI TATMİN ETMİYOR"
Buzda 23 Nisan coşkusu
YEREL

BUZDA 23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan'da şehit ailesini duygulandıran program
YEREL

23 NİSAN'DA ŞEHİT AİLESİNİ DUYGULANDIRAN PROGRAM
Ali Korkut'un makamına oturdu, &quot;Yeşil alan için kolları sıvadı&quot;
YEREL

ALİ KORKUT'UN MAKAMINA OTURDU, "YEŞİL ALAN İÇİN KOLLARI SIVADI"
Aydemir: İstikametimiz tevhid ve vahdettir
YEREL

AYDEMİR: İSTİKAMETİMİZ TEVHİD VE VAHDETTİR
Horasan'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

HORASAN'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Pasinler'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL

PASİNLER'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI
15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturdular
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA HATIRA ORMANI OLUŞTURDULAR
AÜ ve ETÜ Rektörlerinden 23 Nisan Mesajı
YEREL

AÜ VE ETÜ REKTÖRLERİNDEN 23 NİSAN MESAJI
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
YEREL

ERZURUM ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ'NDEN REKTÖR ÇOMAKLI'YA ZİYARET
Protokol öğrencilerle halay çekti
YEREL

PROTOKOL ÖĞRENCİLERLE HALAY ÇEKTİ
Ilıcalı &quot;23 Nisan Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi olmuştur&quot;
YEREL

ILICALI "23 NİSAN TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN DİRİLİŞİNİN SİMGESİ OLMUŞTUR"
Karakaya'dan Miraç Kandili mesajı
YEREL

KARAKAYA'DAN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!