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Genç kızlar ters lale motifli halı yaptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Erkut

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik Halk Eğitim Merkezi tarafından Çamdere köyünde açılan halı kursunda ilçenin simgeleri arasında yer alan ters lale motifi el dokuması halı yapıldı.

Çamdere köyünde yaklaşık 150 yıldır devam eden el dokuması halılarının yapımında halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurs ile farklı motiflerden halı dokunması sağlandı. Mevcut halı deseni ile tek düzen yapılan Çamdere el dokuması halılarının yanında yeni desen çizimlerine geçilerek farklı desenlerle ürünler ortaya konmaya başlandı. İlk etapta Sincik ilçesinin simgeleri arasında yer alan ters lale, dağ keçisi ve keklik desenlerinin yanında Nemrut Dağı ve Cendere Köprüsü desenlerinin çiziminin tamamlanarak tablo şeklinde halılarının yapılması hedefleniyor.

Kursla ilgili bilgi veren Sincik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Meriç, "Çamdere köyünde açılan halı kursu ile el dokuması halı üretimi konusunda bir farkındalık oluşturulmuştur. İş-Kur desteği kapsamında Sincik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile açılan halı dokuması ile tezgahların bir noktada toplanması sağlanmıştır. Böylelikle yapılan çalışmaların takibi sağlanarak dokunan halıların kalitesi yükseltilmiş oldu. Ayrıca El Sanatları Öğretmenimiz Kevser Bayram tarafından çizilen desenler ile el dokuması halı ürünlerinde çeşitlilik sağlanması hedeflenmektedir. İlk çizimi tamamlanan ters lale motifli desen kursiyerler tarafından halı olarak dokunarak tamamlanmıştır. Başarılı bir çalışma ortaya koyan kursiyerlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Kursumuz Ağustos ayına kadar devam edecek olup, kurs tamamlandıktan sonra el dokuması halı kursumuzun devamlılığı için 2. bir halı kursunun açılarak faaliyetin devam ettirilmesi sağlanacaktır. Kursun açılmasında, hazırlık aşamasında emeği geçen Halk Eğitim Merkezimiz personeline, desteklerini esirgemeyen Kaymakam Zafer Sağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aydın' a şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

(AE-AHM)



24.04.2017 12:38:20 TSI

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