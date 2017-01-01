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Kocaeli Yöresel Yemek Festivaline sayılı günler kaldı



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Yemek Festivali 29-30 Nisan tarihlerinde yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yemekte Şehrin Bilgeleri" Yöresel Yemek Festivali final programı 29-30 Nisan tarihlerinde 41 Burda AVM'de yapılacak. Geçtiğimiz ay yapılan ilçe elemelerine katılarak finale katılmaya hak kazanan 421 kişi hünerlerini sergileyecek. En Yöresel Çorba, En Yöresel Ana Yemek, En Yöresel Hamur İşi, En Yöresel Pilav, En Yöresel Tatlı, En Yöresel Salata, En Yöresel Kışlık Konserve (Reçel, Marmelat, Turşu Vb.), En Yöresel Yemek Hikayesi, En Yeni Yöresel Tat kategorilerinde yarışacak finalistler birinci olmak için finalde yarışacak. Birbirinden renkli etkinlik ve organizasyonla renkli bir festivalde Kocaeli'ne ait yöresel yemekler pişirilecek ve sunulacak. Kurulacak mutfaklarda yemek, çorba ve tatlılarını hazırlayacak yarışmacılar, 50 jüri üyesi tarafından yapılacak değerlendirme ile seçilecek. Alanda kurulacak workshoplarla festival havasında gerçekleştirilecek Kocaeli Yöresel Yemek Festivali final programı renkli bir atmosferde, eğlenceli gösterilerle hafta sonu tüm Kocaelileri bekliyor. Para ödüllü festivalin her kategorideki 1.'sine 3 bin TL, 2.'ye 2 bin TL, 3.'ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat Kategorisi birincisine 1.500 TL olmak üzere toplam 49 bin 500 TL para ödülü verilecek.

29 Nisan Cumartesi sabah 10.00'da başlayacak Yöresel Yemek Festivali final programında çorbalar, tatlılar, pilavlar, kışlık konserve, salatalar 2. günü 30 Nisan Pazar ana yemek, hamur işi, en yeni yöresel tat, en yöresel yemek hikayesi değerlendirmeye alınacak. Ünlü şeflerinde bulunacağı yarışmada, sebze oymacıları, buz heykel şovu workshop çalışmalarıyla yarışmanın ötesinde bir festival düzenlenecek. Festivalde çocuklarda Kocaeli'nin yöresel lezzeti mancarlı pide yaparak katılımcılara ikram edecek. 2 gün sürecek yemek yarışmasında bir birinden farklı etkinlikler ve organizasyonla çok renkli bir etkinlik sergilenecek.

(RFK-Y)



24.04.2017 12:38:24 TSI

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