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Akdeniz Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:31
Akdeniz Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor
Akdeniz Belediyesi, yeni imar yolları açmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, imar planında yol olarak gözüken ancak çeşitli nedenlerle işlerlik kazanamamış yolları açarak, vatandaşların hizmetine sunuyor.
Akdeniz ilçesinde imar yol açma çalışmalarının yanı sıra gelen talepler doğrultusunda ve bir program dahilinde kadastral yol açma çalışmaları da hızla sürdürülürken, yağmurla bozulan daha önce açılmış kadastral yollar da onarılıyor. Yapılan yol açma ve onarım çalışmaları, özellikle daha önce belde niteliği taşıyan mahallelerde yaşayan vatandaşlara bağ ve bahçe yollarında büyük ulaşım kolaylığı sağlıyor.
Fen İşleri ekipleri son olarak Çay Mahallesinde halihazır imar durumunda yol olarak görünen sokak üzerinde yapılmış barakanın yıkımını gerçekleştirerek, 6424 nolu sokağı hizmete açtı. Ekipler, Akdam Mahallesinde de bir kadastral yol açımını gerçekleştirerek mahallelilerin hizmetine sundu. Yol açma çalışması gelecek hafta başında Bağlarbaşı Mahallesinde devam edecek.
Öte yandan, Bahçeli ve Aşağı Burhan Mahallelerinde açılan yollara baypas (alt temel malzemesi) malzemesi serildi. Ulaşımda kolaylık sağlamaya yönelik çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, çalışmaların sürmesini talep ettiler.
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, kısıtlı imkanlarla ve halkın taleplerini buluşturan bir çerçevede hazırladıkları program dahilinde çalıştıklarını belirtti. Aktaş, "Fen işleri çalışmalarımızda da tüm çalışmalarımızda olduğu gibi en acil ihtiyaçlardan başlayarak ilçemizin asfalt, yol açma, refüj, kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Maalesef eksikler çok ve vatandaşlarımız haklı olarak bir an önce sorunlarının çözülmesini istiyor. Bahar aylarında havaların ısınması ile hız kazanan hizmet atağımız aralıksız sürecek" dedi.
(KYM-Y)

24.04.2017 12:39:11 TSI
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