24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocukların, Coşkun Aral ile foto safari keyfi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:31
Çocukların, Coşkun Aral ile foto safari keyfi
Çocukların, Coşkun Aral ile foto safari keyfi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 100 çocuk, fotoğraf sanatçısı v egazeteci coşkun Aral ile birlikte Gaziantep Hayvanat bahçesi Safari Parkında foto safari keyfini yaşadı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Safari Parkında Çocuk Objektifinden Yaban Hayatı" foto safari programı düzenlendi. Daha önceden belirlenen 100 çocuk, foto muhabiri Coşkun Aral ve ekibiyle birlikte Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve Safari Parkındaki hayvanların fotoğraflarını çekti. Program kapsamında çocukların çektikleri fotoğraflar arasından yapılacak eleme sonrasında birinci olan karenin sahibi, profesyonel fotoğraf makinesiyle ödüllendirilecek. Ayrıca en güzel 30 karenin sahibine de çeşitli hediyeler verilecek.
"Afrika yerine Gaziantep'e gelinmesi yeterli"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde geçen yıl hizmete açılan Safari Parkın Türkiye'de bir ilk, dünyada ise sayılı yerlerden biri olduğunu belirtti. Safari Park'ta deve, deve kuşu, at, geyik, ceylan, tavuk, karaca, hindi, tavus kuşu, bizon, lama, pelikan, leylek gibi 300 türden hayvanın birlikte yaşadığını anlatan Şahin, "Bu güzelliği insanlar görmek için Afrika'ya gidiyordu. Artık Gaziantep'e gelmeleri yetiyor. Ben de bu görüntülerden ve bu güzelliklerden büyük onur ve şeref duyuyorum. Burayı yaşatmak, sevmekle alakalı. Sevmeden burayı yaşatmak mümkün değil"şeklinde konuştu.
Şahin, Safari Park'ta ünlü foto muhabiri, gazeteci Coşkun Aral'ın katkılarıyla 23 Nisan nedeniyle bir foto safari düzenlediklerini dile getirerek, "Coşkun Bey bir marka, Gaziantep de bir marka. İki dünya markası birleşti çocuklarımız, buradaki canlıların kendilerince fotoğraflarını çekecekler. En güzelini ve en farklı olanını seçip, çocuklarımızı ödüllendireceğiz. Çocuklarımıza bizim doğa sevgisini vermemiz lazım. Çocukları bu bilinçle yetiştirirsek yarının dünyası daha sevgi dolu, barış dolu ve adaletli olacak. Her şey sevmeyle başlıyor. Biz burada sevgi tohumları atıyoruz ve bunu da bugün Coşkun beyin kamerasıyla birleştiriyoruz" diye konuştu.
İki ayrı sevinç bir arada
Foto muhabiri Coşkun Aral da 23 Nisan'ın dünyada çocuklara verilmiş en güzel bayram olduğunu ifade ederek böyle bir günde Gaziantep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gaziantep Hayvanat Bahçesini sürekli takip ettiğini, özellikle yeni açılan Safari Parkı ilk kez görme imkanı bulduğunu aktaran Aral, "Burası çok güzel bir yer. Gezegeni birlikte paylaştığımız canlılarla insanın rahatlıkla ilişki kurduğu bir ortam var burada. Yaşadığımız dünyaya sahip çıkacaksak öncelikle tanımamamız lazım. Geyikler, ceylanlar, tavşanlar insanlarla iç içe. Umarım bu barış ortamını bütün dünyaya yansıtabiliriz" ifadesini kullandı.
Aral, Gaziantep'te daha önceden belirlenen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 100 çocukla birlikte gruplara ayrılarak Safari Park'ta fotoğraflar çekeceklerini belirterek, "Onlar doğada gördüklerini fotoğraflayacaklar. Vahşi olarak adlandırılan ama bence dost dünyaya ait canlıları çekiyorlar. Bunun yanı sıra yırtıcıları da çekiyorlar" diye konuştu.
Gaziantep'te bir kentlilik bilinci bulunduğunu ve çocukların düşünüldüğünü dile getiren Aral, "Çocuklarımıza bir dünya bırakmak istiyorsak yaşadıkları dünyadan gerçek manzaraları, dokunabilecekleri gerçekleri vermemiz lazım. Yoksa han hamam bırakmışız hiçbir şey ifade etmez. Burada çekilecek fotoğrafların çocukların hayatında önemli birer anısı olacak" şeklinde konuştu.
Daha sonra çocuklar Safari Park'ta bulunan hayvanların en güzel fotoğraflarını çekmek için kıyasıya yarıştı.
(SD-Y)

24.04.2017 12:40:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mümessil Derneğinden Neccar'a plaket
YEREL

MÜMESSİL DERNEĞİNDEN NECCAR'A PLAKET
Çocuklar için de şimdi Gaziantep zamanı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN DE ŞİMDİ GAZİANTEP ZAMANI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARI
Sivrisinek ısırığı ile gelen tehlike, Sıtma
YEREL

SİVRİSİNEK ISIRIĞI İLE GELEN TEHLİKE, SITMA
GKV'li Dila Baloğlu satrançta yine şampiyon oldu
YEREL

GKV'Lİ DİLA BALOĞLU SATRANÇTA YİNE ŞAMPİYON OLDU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantepsporlu Rajtoral'ın evinde ölü bulunması
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL'IN EVİNDE ÖLÜ BULUNMASI
Patrondan traktör satışı
YEREL

PATRONDAN TRAKTÖR SATIŞI
GÜNCELLEME - Gaziantepsporlu Rajtoral evinde ölü bulundu
YEREL

GÜNCELLEME - GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Gaziantepsporlu Rajtoral evinde ölü bulundu
YEREL

GAZİANTEPSPORLU RAJTORAL EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Basketbolda maçın ardından
YEREL

BASKETBOLDA MAÇIN ARDINDAN
Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Gaziantep'te inşaat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE İNŞAAT DUVARI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Çocuklar Coşkun Aral ile foto safari yaptı
YEREL

ÇOCUKLAR COŞKUN ARAL İLE FOTO SAFARİ YAPTI

Şahinbey Belediyesi uçurtmalarıyla gökyüzünü renklendirdi
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ UÇURTMALARIYLA GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ
Yavuzeli'nde makam koltukları çocukların oldu
YEREL

YAVUZELİ'NDE MAKAM KOLTUKLARI ÇOCUKLARIN OLDU
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi açıldı
YEREL

GAZİANTEP ZOOLOJİ VE DOĞA MÜZESİ AÇILDI
Kutlu Doğum Haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Cerablus'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

CERABLUS'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Vali Yerlikaya'dan kandil kutlaması
YEREL

VALİ YERLİKAYA'DAN KANDİL KUTLAMASI
Yetim çocuklara 'kuruyemiş' sürprizi
YEREL

YETİM ÇOCUKLARA 'KURUYEMİŞ' SÜRPRİZİ
Rahvan At Yarışları ilk kez Nizip'te düzenlendi
YEREL

RAHVAN AT YARIŞLARI İLK KEZ NİZİP'TE DÜZENLENDİ
Rahvan at yarışlarında sezon başladı
YEREL

RAHVAN AT YARIŞLARINDA SEZON BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
İnanılmaz dolandırıcılık yöntemleri
YAŞAM

İNTERNETTEN ALDIĞI TELEVİZYONUN İÇİNDEN BAKIN NE ÇIKTI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Nusret bakın nereliymiş...
  • 4 Doğum gününü böyle kutladı!