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İpekyolu'nda 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali İbrahim Taşyapan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Garnizon Komutan Vekili Albay Şahin Yenilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okunarak halkoyunları gösterisi yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekibinin gösterilerinin ardından protokol üyeleri, alanda kurulan çadırları gezerek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İpekyolu Belediyesi tarafından alanda kurulan şişme oyun parkı, çocukların büyük ilgisine sahne oldu. Ayrıca Başkan Vekili Öztürk, çocuklara ve gelen misafirlere çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıttı. Alanda kurulan sahnede çocuklar, hünerlerini sergilerken, çeşitli yarışmalara da katıldılar. Gün boyu devam eden etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir 23 Nisan yaşatıldı.

Düzenlenen etkinliklerden biri olan "Çocuk Korosu Konseri" ise, 23 Nisan Pazar günü 13.30'da Van Devlet Tiyatrosu salonunda miniklere keyifli dakikalar yaşattı. Koroda, ilköğretim okullarında okuyan toplamda 48 çocuk yer aldı.

(MSA-Y)



24.04.2017 12:40:21 TSI

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