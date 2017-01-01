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Karaisalı'da Kuvayi Milliye Şenlikleri



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi ortaklığında Kuvayi Milliye Şenlikleri gerçekleştirildi.

Şenlik alanında vatandaşlara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı'nın Kuvayi Milliye'nin merkezi olduğunu vurgularken bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Adana'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kurtuluş ilhamı verdiğini ifade etti.

Karaisalı Stadı'nda gerçekleştirilen, geleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çeşitli aktiviteler ve yöresel kültürel etkinliklerle on binlerce vatandaşla buluştu. Programın ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Karaisalı'nın kahraman Kuvayi Milliyeciler sayesinde düşman işgaline uğramadığını, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini bu süreçte bir olmak, iri ve diri olmak gerektiğini vurgularken programa katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Sözlü'ye teşekkür etti. Aslan'ın ardından kürsüye çıkan Karaisalı Kaymakamı da Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları Kuvayi Milliyecileri rahmetle anarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



"Yörükler düşmana 'dur' demiştir"

Konuşmasında Kuvayi Milliye şenliklerinin yalnızca bir şenlik olarak algılanmaması gerektiğini, günün bu topraklarda Kuvayi Milliye ateşini yakan vatanımız ve bayrağımız için canını ortaya koyan kahramanların ruhlarının hala diri olduğunu gösterme günü olduğunu belirten Başkan Sözlü, Kuvayi Milliye'nin Karaisalı için çok büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek, "Memleketin dört bir yanı, vatan toprağı düşmanın çizmeleri altında eziliyorken Karaisalı'nın yiğit Yörükleri tarihi bir görevi üstlenmiş ve düşmana Toroslar'ın eteğinde 'dur' demiştir" dedi.



"Egemenliğin yegane ve mutlak sahibi Türk Milleti'dir"

Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmadan sekiz ay önce Adana'da bulunduğunu, milli mücadelenin bağımsızlık meşalesinin Adana'dan yakıldığını hatırlatan Başkan Sözlü, Kuvayi Milliye şenliklerinin anlamlı bir günde, 23 Nisan'da gerçekleştirilmesinin günü daha da anlamlandırdığını belirtti. Egemenliğin yegane ve mutlak sahibi Türk Milleti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ile kendi mukadderatına sahip çıktığını açıkça gösterdiğini aktaran Başkan Sözlü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin sembolü olduğunu söyledi.



"Türk çocukları dünya'ya Türk'ün adaletini haykıracaklar"

Türk Milleti'nin geleceğinin kaynağının çocuklar olduğunu belirten Başkan Sözlü, "İnanıyorum ki Türk çocukları, Atatürk'ün açtığı bu kutlu yolda, gösterdiği hedefe koşar adım yürüyecek, Türk Milleti'nin yarınlarında söz sahibi olmakla kalmayacak Dünya'ya Türk'ün esaret tanımazlığını, adaletini, yılmaz ve yıkılmazlığını haykıracaklardır" diye konuştu.

Öte yandan Başkan Sözlü alanda kurulan Yörük çadırlarını ziyaret ederken vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sözlü, onların ikramlarını ve fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.

Programın ikinci bölümünde ise Ankaralı Ayşe ve Osman Öztunç sahne aldı.

(ELF-Y)



24.04.2017 12:43:13 TSI

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