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TBB'den Sungurlu belediyesi'ne vidanjör

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:35
TBB'den Sungurlu belediyesi'ne vidanjör
TBB'den Sungurlu belediyesi'ne vidanjör

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Sungurlu Belediyesi'ne 750 bin TL değerinde vidanjör hibe etti.
Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerinden vidanjörü teslim alan Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner; "Vidanjör, belediyemiz için çok önemli. Böyle teknik araçları belediyemize kazandırmaktan mutluyuz. Bu aracı belediyemize hibe eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör'e tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşerilerimize daha iyi hizmet verebilmek için belediyemizin araç parkını güçlü hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.
(SŞ-BÖ)

24.04.2017 12:43:25 TSI
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