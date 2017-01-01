Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-16,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 16,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,75 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 3,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,70 TL en çok 7,70 TL.
(MB-E)
24.04.2017 12:44:33 TSI
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