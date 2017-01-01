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Miniklerden fidanlara bahar bakımı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:37
Miniklerden fidanlara bahar bakımı
Miniklerden fidanlara bahar bakımı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bahçesine dikili bulunan fidanlara bahar bakımı yaptılar.
Minik öğrenciler önce geçen yıl 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bahçesine dikimini gerçekleştirdikleri fidanların arasında bulunan çöp ve atıkları temizlediler. Daha sonra ise toprak havalandırma ve sulama işlemlerini yaptılar.
Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencilere ağaç dikmenin yanı sıra dikilen ağaçlara sahip çıkmaları ve onların gerekli bakımlarını yapabilme becerisi kazandırmayı amaçladıkları bu etkinlikte görev alan öğretmelere ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir´e teşekkür etti.(MA-EFE)

24.04.2017 12:45:30 TSI
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