YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Miniklerden fidanlara bahar bakımı

Miniklerden fidanlara bahar bakımı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bahçesine dikili bulunan fidanlara bahar bakımı yaptılar.

Minik öğrenciler önce geçen yıl 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bahçesine dikimini gerçekleştirdikleri fidanların arasında bulunan çöp ve atıkları temizlediler. Daha sonra ise toprak havalandırma ve sulama işlemlerini yaptılar.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencilere ağaç dikmenin yanı sıra dikilen ağaçlara sahip çıkmaları ve onların gerekli bakımlarını yapabilme becerisi kazandırmayı amaçladıkları bu etkinlikte görev alan öğretmelere ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Özdemir´e teşekkür etti.(MA-EFE)



24.04.2017 12:45:30 TSI

NNNN

