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Uzmanlardan öğrencilere TEOG tavsiyeleri



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'daki eğitim uzmanları, 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavına iki gün kalması nedeniyle öğrencilerin artık ders çalışmamaları gerektiğine vurgu yaptılar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26-27 Nisan'da düzenlenecek olan ikinci dönem TEOG sınavına iki gün kalırken, uzmanlar öğrencilere son iki günü dinlenerek geçirmeleri tavsiyelerinde bulundular. Öğrencilerin sınav sırasında kaygılarını azaltacak önerilerde bulunan uzmanlar, ebeveynleri de çocuklarının kişiliklerini sınavla değerlendirmemeleri konusunda uyarıyor. Özellikle ailelerin sınav başarısı ile ilgili yanlış tutumundan dolayı öğrencilerin sınav kaygısı yaşadığını ve panik halinde sağlıklı düşünemeyen çocukların, bildiklerini unuttuğunu belirten uzmanlar, bu sebeple başarısız olma oranının yükseldiğini belirtiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aras Eğitim Kurumları Müdürü Veysel Aras, "Son iki gün kesinlikle öğrencilerin ders çalışmaması, derslerden uzak kalmaları gerekiyor. Çünkü son iki gün ders çalışmalarının onlar için faydası olmadığı gibi, bilgilerinin bulanmasına da neden olabilir. Bu yüzden öğrencilerin son iki günü bol bol gezmeleri ve sosyal etkinliklerde bulunmaları onlar için daha sağlıklı ve bilinçli olacaktır. Ailelerin de bu konuda baskı yapmamaları, çocuklarına destek olmaları temennimizdir" dedi.

Sınav günü yapılan en büyük hatalardan birinin de aşırı şeker veya şekerli gıdalar yemek olduğunu söyleyen Aras, "Tam tahıllı ekmek, süt, haşlanmış yumurta, peynir, domates, salatalık ve eğer sindirim probleminde bir sorun yoksa havuçla oluşturulan bir kahvaltı menüsü kan şekerini dengeleyecek, uyku halinin önüne geçecek ve açlık hissi uyandırmayarak dikkat süresini uzatacaktır. İçecekte alternatif olarak meyve suyu tüketilmesi, şeker oranının dengelenmesine katkı sağlayacaktır. Sınava giren adayların yaptığı en büyük hata, sınava girmeden hemen önce ya da sınav esnasında yüklü miktarda şeker içeren çikolata, şeker ve şekerlemeleri tüketmeleridir. Bu yiyeceklerde bulunan şekerler, basit karbonhidrat sağladığından kan şekerinde ani yükselme ve düşüşlere neden olurlar. Kan şekerinde oluşabilecek hızlı düşüş ise uyku hali, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozulması ve acıkma hissi gibi sorunlara yol açabilir. Erken acıkma durumuna karşın süt, fındık, fıstık, ceviz, muz gibi yiyecekler tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

Sınav esnasında kaygılanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aras, "Duvar, resim, saat ya da tahta gibi objelere odaklanıp, 'Bu sınavda başarılı olacağım' gibi olumlu cümleler kullanın. Olumlu ve sakin olmak sınav açısından çok önemli. Sınav kağıdının tümünü okuyun, tekrar okuyun ve kolayca yapabileceğiniz soruları işaretleyin. Soruların doğru anlaşıldığından emin olacak şekilde okuyun ve istediğiniz birinden cevaplamaya başlayın. Yanıtlayabileceğiniz soruların sırasını belirleyin. Kendinizi en güvenli hissettiğiniz soruyla başlayın, zamanı nasıl planlayabileceğini düşünün ve bu plana uyun. Soruları yanıtlarken plan dışında bir başka soru ile ilgili yanıt aklınıza gelirse hemen bir başka kağıda kısaca not alın, ancak o soruyla ilgili düşünmeye devam etmeyerek, kaldığınız yerden devam edin. 5-10 dakikalık bir ara, sınavın geri kalanını panik içinde geçirmekten çok daha iyidir" şeklinde konuştu.

Açıklamalarında ebeveynlere çocuklarını sorgulamadan yaklaşmalarını ve başkalarıyla kıyaslamamalarını öneren Aras, yasaklamak yerine kısıtlamanın, beklenti içine girmek yerine güvenmenin daha doğru bir yaklaşım olacağını sözlerine ekledi.

(ATL-MSA-Y)



24.04.2017 12:45:36 TSI

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