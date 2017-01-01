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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Dergah Camisinde mevlit okutuldu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 12:37
Dergah Camisinde mevlit okutuldu
Dergah Camisinde mevlit okutuldu

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Dergah Camisinde Miraç Kandili dolayısıyla okutulan mevlide binlerce kişi katıldı.
"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisinde, il müftülüğü tarafından mevlit okutuldu. Okutulan mevlitte vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kandil için akşam ezanından itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar camide namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Çevre illerden de Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret ederek dua etti.
(BB-SD-Y)

24.04.2017 12:45:39 TSI
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