YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yenice, Kırkpınar şampiyonlarını ağırladı

Yenice, Kırkpınar şampiyonlarını ağırladı

- Müsabakalar sonunda 2013 yılı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban başpehlivan oldu



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Tarsus Belediyesi'nin, Yenice'de düzenlediği güreş müsabakalarında Kırkpınar başpehlivanları kıran kırana mücadele ettiler. Müsabakalar sonunda 2013 yılı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Yenice İstasyon Meydanı'nda düzenlenen müsabakaları Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, oda ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve güreş severler izledi.

Güreşlerde konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, Yenice tarihi günlerinde birini yaşadığını söyledi. Can, "23 senedir Tarsus'ta Hıdırellez etkinlikleri düzenliyoruz. Bu sene biraz farkındalık yaratalım dedik ve bu güreş müsabakasını Yenice'den başlattık. Önümüzdeki hafta, Allah nasip ederse Özelbahşiş Mahallemizde, finalini de Tarsus'ta yapalım diye karar verdik. Güreş hepinizin bildiği gibi ata sporumuz, Türk'ün gücünü dünyaya gösteren bir spor dalıdır. Bütün sporcularımıza Allah güç, kuvvet versin. Başarılar diliyorum. Bizlerin görevi sadece yol yapmak, park yapmak değil. Tarsus'umuzda 330 bin insanımızın burnu kanamadan huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için mücadele ediyoruz.129 köyümüzde, kapanan 5 beldemizde, 45 mahallemizde dini, dili, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun bizler Allah rızası için çalışıyoruz. Allah rızası içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra söz alan Mersin Milletvekili Baki Şimşek konuşmasında, "Yenice'de yaklaşık 60 yıl sonra düzenlenen, en son 1950'li yıllarda bir güreş tertip edilmiş aradan bu kadar zaman geçtikten sonra böyle güzel bir etkinlik tertip edildi. Yenice'de her türlü kültürel şölenlerinde, etkinliklerinde ve güreşlerinde düzenlenmesi lazım. Bütün Yenicelilerinde bu etkinliklere destek vermesi lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kıyasıya yapılan yağlı güreş mücadeleleri sonucunda İsmail Balaban, rakibi Ekrem Yavuz'u yenerek başpehlivan oldu.

Güreşçilere madalya takdiminin ardından Türkiye Güreş Federasyonu Mersin Temsilcisi Metin Ercan, Başkan Can'a güreşe verdiği destek dolayı plaket verildi.

(ERY-Y)



24.04.2017 12:45:55 TSI

NNNN